記者蔡宜芳／台北報導

大年初二回娘家，DJ Eva在POP Radio 2025年新春特別節目《新年歡樂星–誰來在一起》中，邀請了人氣男團VERA來到現場。節目中，男孩們與Eva一起大玩「終極二選一」遊戲，模擬過年時可能遇到的尷尬問題。其中一題是「被長輩翻出私密照」和「和長輩聊工作薪水一整天」，蔡朕毫不猶豫選擇了前者，讓團員們好奇不已。他解釋說，曾經因為受傷拍了很多傷口照，結果借手機給朋友時忘記雲端會同步，「相簿裡都是傷口照，而且有各種姿勢。」尷尬往事瞬間讓全場驚呼：「Oh my god！」

▲大年初二人氣男團VERA與DJ Eva(中 )陪過年！蔡朕驚曝「私密照」曾外流，尷尬往事嚇得全場大喊：「Oh my god！」（團員左起為學文、蔡朕、孟維、Nelson、巴比、藍弟）。（圖／POP radio提供）

VERA近期推出了第二張專輯《Ver.25》，以大膽的中性造型驚豔了粉絲，人氣持續上升。當被問到希望「單飛大爆紅」還是「團體一般紅」時，巴比堅持認為團體應該「要好一起好」，展現了濃厚的兄弟情誼。對於過年期間如果碰上表演或拍攝的情況，藍弟感性地表示：「有表演是一件值得開心的事。」能與粉絲一起共度佳節，讓他們感到非常幸福。

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過年免不了長輩的熱情關心，VERA的男孩們在「我就是愛演」環節中大展演技。孟維扮演財經達人親戚，專業口吻讓人忍俊不禁；學文挑戰廚房指揮官型媽媽，時刻發號施令；Nelson則飾演孩子王舅舅，無厘頭劇情接力讓場面一度失控，藍弟更是崩潰笑喊：「不要再吵了！」六人絕佳的反應力和默契，也讓Eva忍不住讚嘆：「真的沒什麼能難倒你們！」

▲六人化身戲精節目中大飆演技，接力搞笑演出過年無厘頭劇情，逗得全場笑到不行！（團員左起為藍弟、蔡朕、孟維、學文、巴比、Nelson）。（圖／POP radio提供）

VERA還不藏私分享了過年化解尷尬場面的實用招數。蔡朕建議大家保持安靜，當感覺問題快來時，就要趕快默默飄走；至於記不住長輩名字的窘境，團員們一致推薦「拖延術」，假裝在思考或寒暄，等待爸媽救援，再補上幾句吉祥話，就能輕鬆解圍。迎接2025年，VERA許願事業蒸蒸日上，新歌《Baby向我走過來》MV將在情人節2月14日浪漫上架，隔天他們也將於台中廣三SOGO舉辦專輯簽唱會，期待與粉絲們相見。完整節目都將於1月30日晚上9點POP Radio《新年歡樂星-誰來在一起》新春特別節目中播出。

▲VERA不藏私分享絕技「拖延術」，教粉絲輕鬆化解過年尷尬場面。（團員左起為蔡朕、孟維、藍弟、學文、巴比、Nelson）。（圖／POP radio提供）