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趙露思實現10年夢想！　千字文吐露「公開病情原因」

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星趙露思29日在微博寫下千字長文，坦率分享與抑鬱症抗爭的經歷及新年的心情感悟，獲得廣大粉絲支持與關注。

▲▼趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）▲▼趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

▲趙露思寫下千字長文。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

趙露思透露，自己實現了想了10年的髮色改變，並將此作為新年突破的象徵，罹患失語症和閱讀障礙後，無法順暢表達情緒，卻在過程中重新找回對書寫與記錄生活的熱愛：「正向表達情緒、不造謠、不誹謗，是一種自我療癒的方式。」

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趙露思直面自己抑鬱症的治療過程，形容這場心理疾病為「追債的朋友」，並分享自己通過創造內啡肽與刺激血清素來舒緩情緒的心得，例如吃甜食帶來短暫的快樂，以及努力創造穩定的內啡肽來實現長期治療效果，和朋友間的群組也從原本的「立刻好」改成「慢慢好」，將按照自己的步伐，緩慢並踏實地找回生活方向。

▲▼趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

▲▼趙露思在朋友的陪伴下恢復中。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

▲▼趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

趙露思感性地表示：「我想我不是勇敢，我只是容易共情。以前好多人說，我這是一種『敏感脆弱』、『聖母心』的體現，所以我也很討厭這種莫名其妙的『共情』。但這段時間從屏幕里『溢』出來的一字一句，我看到太多人眼裡『溢』出來的的千言萬語，都在擁抱我，跟我強調『共情』能夠傳遞的能量。」她也呼籲大眾理解抑鬱症患者，並強調正向宣傳的重要性，希望社會能給予心理疾病更多的關注與支持，這也是公開病情的原因之一。

▲▼趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

▲趙露思逐漸開始學會走路。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

文章結尾，趙露思坦承一開始也不相信自己生病了，在確診前也做過核磁共振、抽血和神經檢查：「證明確定是無關身體器官問題或任何『藥物』過敏導致這一切。」後來回想，其實自己所經歷的都是正常情況，尋找開心的同時也要珍惜負面情緒，並適當宣洩：「正向或負面的情緒都該先被自己包容理解，這是唯一真正愛自己的方式，上面說過『當感受被感受到，才是最重要的』。」

【趙露思微博全文】

#蛇年第一條微博#
「日夜」思考的「非常」好奇的——《日常》
來自大年初一的日常分享！✍????
新年好，大家。
新年好，2025。

先小小分享一下：想了十年的髮色！終於！！！????
之前覺得「一兩句說不完，說多了全要完」，索性那就不說了。無比後悔沒有記錄日常的細節，也忘記當時選擇「emoji」分享日常時的感受和想法。後來，失語症狀伴隨閱讀障礙????‍♀️，寫了個小日記，但…只有自己讀得懂。沒想到，在這個練習過程中找回了以前就喜歡碎碎念的愛好，甚至還學會了加標點符號！
（細節一次一次慢慢說吧…說多了「賣慘」，不說又是「醫學奇蹟」）既然說與不說結果都一樣，那就情緒為先～想說就說。

✍????能夠去分享感受到的不同看法和態度，不造謠誹謗，保護好自己的利益和情緒，這是懂得用文字排解堆積情緒的一種方式。
「感受」被感受到了，這才是最重要的！既然坦然面對了，就想給大家多多看到正面積極的治療過程。確實忽視了一部分病友感到不適的情緒，因為忽視，我感到抱歉。但請「放心」，我真的還沒有痊癒！抑鬱症是一場「長期戰」。但「長期」或「無期」，只要再努力一些，也許可以變成「短期」…我們可以努力試試。

✍????不如就把「抑鬱症」當成是來追債的朋友——你沒有權利讓「它」消失，除非你把欠款結清。所以我認為重點不在於「什麼時候能痊癒」，而是「要怎麼努力治療」。一開始因為對疾病未知的恐懼，想更多了解這個病的「根本」。看了一些有關心理研究的書籍，和許多好心病友的分享，發現現階段對我恢復最有用的就是——「創造內啡肽」➕「刺激血清素」。

我經常吃甜食，因為激發的「血清素」可以直接讓我獲取短暫的「開心」。而努力【創造內啡肽】是我一直在做的慢性治療。（也不知道對不對，只是我的一個感受分享啊～）

我和朋友們有個群叫《立刻好》。
這個群是在2024年12月21日建立的。剛開始朋友們偷偷來我身邊看我，就在群裡溝通一些日常信息；後來開始分享搞笑段子、康復小知識，再到各種互拍表情包和丑照視頻！我的「努力」被記錄下來，看到這些小小的變化，她們無論在哪兒都會夸夸我鼓勵我。

我本來是一個「癱」人，當時覺得自己很沒用，否定自己「做好事、對人好有什麼用？到頭來總是我？」但因為這些「記錄」！這些發自內心的愛！我才肯定了自己從前的真心，也肯定了這期間的恢復努力，停止了負面情緒的產生，更願意去好好治療，並從中獲得肯定！還找到了很多書籍以外只適合自己的方式去【創造內啡肽】，自然感受到久違的開心、穩定的開心????。

⬆️類似這樣的方式，就像是給自己一個「獎勵機制表」，某個（很難的、痛苦的、漫長的、不容易的）事情，當你完成就可以得到獎勵。所以任何的事情都可以成為拿到獎勵的「推動力」。（親身體驗：包括對抗疾病）

「獎勵」=「內啡肽」=「開心」

所以我現在！反而不再焦慮「焦慮症」了。
群名從《立刻好》在大年三十改成《慢慢好》。因為症狀和自身狀態已經好了太多太多。這無疑是2025年送給愛我的人最好的新年禮物。????

也謝謝你們夸我「勇敢」。
我想我不是勇敢，我只是容易共情。以前很多人說，我這是一種「敏感脆弱」、「聖母心」的體現，所以我也很討厭這種莫名其妙的「共情」。但這段時間從屏幕裡「溢」出來的一字一句，我看到太多人眼裡「溢」出來的千言萬語，都在擁抱我，跟我強調「共情」能夠傳遞的能量。所以不論身份、不論是否經歷過、不論任何前提條件，能夠嘗試並願意站在對方角度去感受「她/他/它」的當下境遇，是一種天賦。

現在的我，能正確看待並珍惜「共情」能力????，是2025送給自己最好的禮物????。

2025的第一篇日常～最後再唠叨兩句：
找尋「開心」的同時也要珍惜自己的「負面情緒」；能發出「火」就不算太差的情況。別害怕，也別內疚????。

因為抑鬱本身就是壓抑住了長期郁悶的「負面」情緒，導致全身所有的一切都不被自己控制。正向或負面的情緒都該先被自己包容理解，這是【唯一】真正愛自己的方式。相信自己，
相信痛苦會漫出內啡肽，
相信「生」「活」的縫隙裡會漫出光。

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