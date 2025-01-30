ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

皇帝上廁所「9步驟」大工程…SOP忙死一票太監　傳他要求全程無聲無味

記者劉宜庭／綜合報導

古代皇帝們的感情生活，至今仍是許多戲劇節目的題材，從如廁規範到後宮中的愛恨情仇，這些歷史細節不僅展現了皇室生活的繁瑣與講究，也道出了權力之下的悲歡離合，成為今日許多戲劇與歷史愛好者津津樂道的話題。

▲《後宮甄嬛傳》10年了！導演認「後悔找蔡少芬演皇后」　內幕曝光。（圖／資料照／華視提供）

▲古代皇帝們的感情生活，至今仍是許多戲劇節目的題材。（示意圖／資料照／華視提供，下同）

皇帝的如廁流程：繁瑣又講究

[廣告]請繼續往下閱讀...

古代皇帝的日常生活無小事，連上廁所都需要嚴格遵循禮儀規範。在紫禁城內，皇帝與妃嬪使用的「官房」由專人管理，僅在需要時搬入宮殿使用。皇帝如廁過程分為九個步驟，包括「開龍袍、脫龍褲、掏龍具」等，直到如廁結束後再由太監完成「復龍褲、穿龍袍」等細節。相傳乾隆帝對如廁規矩要求更高，要求全程無聲且無味，為此在便盆中鋪上檀香灰以去除臭味，讓一眾太監傷透腦筋。

▲皇帝上廁所「9步驟」大工程。（圖／ETtoday製表）

宮女出宮後的尷尬處境

清朝宮女多出自內務府包衣家族，通常在13歲時入宮，25歲才能出宮。雖然她們擅長家務並能領取不菲的退休金，但因價值觀偏高且身體可能因長期高壓而患病，許多人在出宮後難以找到合適的婚姻對象。宮女們罹患的「血鬱」疾病，更是導致生育能力下降的主因，讓她們的婚姻路更加坎坷。

▲《後宮甄嬛傳》甄嬛與安陵容(圖／華視提供)

後宮年齡限制與例外傳奇

清朝後宮中，嬪妃的侍寢年齡一般不超過25歲，以保證最佳生育條件。然而，康熙的德妃是個例外，她在50歲時依然受到寵愛，並連續生下6個兒子，被康熙破例留在身邊服侍。雖然德妃在康熙去世後仍然受到兒子雍正的孝敬，但兩人關係卻因誤解而生嫌隙，最終德妃在雍正元年突然病逝，死因成謎，成為後宮歷史中一個未解之謎。

德妃的傳奇一生

德妃以宮女身份入宮，19歲便生下皇子，並迅速晉升為德妃。她用智慧與美貌在康熙後宮中奠定地位，其兒子雍正更成為清朝皇帝。雖然德妃的結局充滿悲劇色彩，但她的一生堪稱大清後宮鬥爭中的一個傳奇故事，讓人嘆為觀止，被形容為繼甄嬛後第二屆大清宮鬥冠軍。

《後宮甄嬛傳》太后(圖／緯來電視提供)

▲皇室生活繁瑣講究。（示意圖／資料照／緯來電視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

推薦閱讀

新年傳噩耗！《報告班長》張立威過世享年56歲　好友李興文悲痛發聲

新年傳噩耗！《報告班長》張立威過世享年56歲　好友李興文悲痛發聲

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

專訪／情色照太辣！攝影師拍到「下面站起來」　國民情婦森咲智美笑了

專訪／情色照太辣！攝影師拍到「下面站起來」　國民情婦森咲智美笑了

港星「親剃孕妻恥毛」破尺度…佳娜脫光手遮點　5組絕美明星孕婦寫真

港星「親剃孕妻恥毛」破尺度…佳娜脫光手遮點　5組絕美明星孕婦寫真

趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅親回應

趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅親回應

趙露思實現10年夢想！　千字文吐露「公開病情原因」

趙露思實現10年夢想！　千字文吐露「公開病情原因」

YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

韓邪教入侵演藝圈！男團追查遭威脅「砍下頭顱」收血書　駭人過程被挖

韓邪教入侵演藝圈！男團追查遭威脅「砍下頭顱」收血書　駭人過程被挖

台女YTR砸11萬整私處！樂天女孩認了做奶頭粉嫩術　6女星揭醫美內幕

台女YTR砸11萬整私處！樂天女孩認了做奶頭粉嫩術　6女星揭醫美內幕

一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」甜曬愛的身分證

一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」甜曬愛的身分證

吳奇隆、劉詩詩「分開過年被抓包」　夫妻拜年文打卡洩行蹤

吳奇隆、劉詩詩「分開過年被抓包」　夫妻拜年文打卡洩行蹤

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

新年傳噩耗！《報告班長》張立威過世享年56歲　好友李興文悲痛發聲

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

專訪／情色照太辣！攝影師拍到「下面站起來」　國民情婦森咲智美笑了

港星「親剃孕妻恥毛」破尺度…佳娜脫光手遮點　5組絕美明星孕婦寫真

趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅親回應

趙露思實現10年夢想！　千字文吐露「公開病情原因」

YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

韓邪教入侵演藝圈！男團追查遭威脅「砍下頭顱」收血書　駭人過程被挖

台女YTR砸11萬整私處！樂天女孩認了做奶頭粉嫩術　6女星揭醫美內幕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

皇帝, 清朝, 太監

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 周杰倫IG追蹤突破千萬大關！　「成台灣第3人」發話：要什麼福利？
  2. 謝和弦認「曾差點離婚」被女兒拯救！　不怕她看黑歷史：是爸爸生病
  3. 愛莉莎莎回顧2024「超狂14項經歷」　曝恢單好處：人生很像開掛
  4. 台童星Rainie赴韓談低潮：變成公司洋娃娃　4妞受挫組PRIMROSE重生
  5. 小哈利同框庾澄慶拍reels　「你不要臭臉」父子鬥嘴笑翻網
  6. KID父愛爆棚「熬夜苦練」送驚喜給木木！　共識峮峮遭嗆：很花心
  7. 南韓4男神19禁情慾片推薦！　孔劉談不倫戀、宋承憲「車震戲」尺度拉滿
  8. 孫生過年放煙火「突炸開直衝眼睛」　驚悚畫面曝光：當下眼前一片亮
  9. 這5組台日韓星竟是朋友！當朋友8年變神仙夫妻　超意外跨國友誼大公開
  10. 新年傳噩耗！《報告班長》張立威過世享年56歲　好友李興文悲痛發聲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366