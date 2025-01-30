記者劉宛欣／綜合報導

南韓紀錄片《以神之名：信仰的背叛》於2023年推出，使得當地邪教議題再次成為全球關注的焦點。該片詳細揭露了攝理教、五大洋、嬰兒花園及萬民中央教會等四大組織的黑暗面，揭示了包括性侵、掠奪財產、教唆殺人等駭人行徑。當年熱播同時，也讓17年前由二代人氣男團SS501主持的綜藝節目《SS501 SOS》中未解的邪教案件再次浮出水面，引發討論。

▲《SS501 SOS》在2006年推出。（圖／翻攝自韓網）



《SS501 SOS》是由MNET電視台製作的一檔綜藝節目，於2006年11月1日至12月20日播出，總共8集。由當時剛出道不久的男團SS501全員主持，包括憑《花樣男子》爆紅的金賢重。節目旨在幫助觀眾解決各種疑難雜症，但其中一集調查邪教村落的內容，卻揭示了駭人聽聞的內幕。

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節目組接到一名少女的委託，調查好友「真熙」的離奇死亡。委託人透露，某日她不小心將一封電子郵件寄給了2年前已被警方宣布墜崖身亡的真熙，然而該郵件竟顯示「已讀」，令她深信好友可能尚在人世。這起看似靈異的事件隨即引起節目組的注意，SS501成員展開追查。

▲死去的少女已讀了信件，成為事件的開端。（圖／翻攝自微博）



節目組根據IP追蹤，發現該電子郵件由一間網咖發出。隨後，他們在網咖附近發現一名容貌與真熙相似但有所不同的女子，進一步調查後確認該女子正是整容後的真熙。據悉，她在逃離村落後，改名換姓從事援交工作。節目組為了接近她，甚至偽裝成嫖客，但真熙在遭遇節目組後情緒激動，否認身份並襲擊工作人員後逃離。

▲真熙改頭換面後現身。（圖／翻攝自微博）



為了尋找更多線索，節目組前往真熙老家，整個村落氣氛詭異。他們發現村內遍布寫有「活」、「顯」及「大天」等字眼的符紙，經調查發現該處是由名為「活顯帝國」的邪教組織控制。真熙的妹妹善熙透露，該組織長期以暴力手段迫使村民服從，未成年少女被要求按照教規「獻身」給教主「大天主」，村中的少女一旦年滿18歲，便會離奇消失。

▲背後有邪教控制。（圖／翻攝自微博）



善熙表示她與姊姊因不願加入，常年遭到父母毒打。真熙更是在一次回到村中後被強行帶走，不久便傳出「墜崖身亡」。事實上，是真熙為了逃避教主的「聖潔儀式」，敲掉牙齒偽裝成假死，才得以逃出魔掌。然而，她的妹妹善熙卻無法擺脫邪教的控制，最終被關進「祭拜堂」，期間受盡折磨。

節目組進一步調查發現，活顯帝國的教義怪誕又殘忍。他們相信雙胞胎在火中生還的一方會成為「救世主」，而村民需要為了教主的復活獻出自己的生命或少女的貞操。在善熙的父母口中，她因「精神問題」被送往親戚家，實際上卻被囚禁於邪教的秘密場所「祭拜堂」。

▲一名小男孩在火災中生還。（圖／翻攝自微博）



在祭拜堂中，節目組找到了一些錄影帶，揭示了小男孩「勝宇」的故事。勝宇是火災中唯一生還的雙胞胎，被視為邪教的「救世主」。雖然年紀尚幼，他卻因洗腦展現出高度戒備，甚至有暴力傾向。然而，與SS501成員相處時，他似乎表現出依賴和喜愛。令人毛骨悚然的是，在節目最後一集的預告中，勝宇留下了一幅畫作，描繪他頭戴皇冠，將5位SS501成員的頭顱砍下。

▲第8集片尾預告中，可以看到小男孩的詭異畫作。（圖／翻攝自微博）



隨著節目播出，節目組開始頻繁收到死亡恐嚇，包括被斬頭的雞和用血寫下的威脅字條。電話錄音中甚至直言：「你們再繼續播下去，善熙、小孩以及那些歌手都會有危險。」考量到成員及工作人員的安全，節目組最終決定腰斬《SS501 SOS》，並將調查結果移交司法機構。

雖然節目戛然而止，但邪教組織的陰影卻並未因此消失。尤其是節目播出多年後，隨《以神之名》的上映，更多人開始質疑南韓政府對異端、邪教問題的處理是否足夠完善。另一方面，也有許多人認為內容過於離譜，有很大可能是電視台製作單位編的劇本。