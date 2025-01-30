趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅親回應

記者黃庠棻／專訪

藝人趙小僑於2016年嫁給劉亮佐，除了有繼子劉子銓，她也於2022年順利生下女兒「典典寶寶」，一家四口的一舉一動都受到許多網友喜愛與關注，尤其日前在影片中透露2025年全家將暫離台灣，讓不少粉絲嚇了一跳。近日她與老公帶著兩個小孩接受《ETtoday星光雲》專訪也仔細還原了來龍去脈。

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

趙小僑、劉亮佐、劉子銓與典典寶寶一家日前現身信義區拍攝全家福，一家人可愛又逗趣的互動全被鏡頭捕捉下來。正好全家到齊，三大一小的組合也難得接受《ETtoday星光雲》專訪，透露2025年全家暫離台灣的計畫，其實是為了劉亮佐與劉子銓合作的電影拍攝。

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▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

被問到暫離台灣，趙小僑多次強調「沒有要離開台灣」，劉亮佐也笑說「我們新家還在裝潢，不可能離開啦」，夫妻倆透露父子會在3月中後到外地拍攝，趙小僑會帶著典典寶寶一起去旅遊，全家不在台灣的時間大概只會有2個禮拜而已，至於地點則因為拍攝關係不方便透露。

▲趙小僑透露暫離台灣的行程。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

由於全家都會離開台灣一陣子，趙小僑被問到是否擔心典典寶寶不適應國外的生活，她笑說「完全不用給心理建設或準備」，因為女兒完全沒有這個困擾，劉子銓也在一旁附和「妹妹就是個旅行咖」，回憶起先前母女陪著劉亮佐到義大利工作，也是待了20多天，甚至還面臨轉機，過程中典典寶寶適應良好，在飛機上也是個天使寶寶。

▲劉子銓笑說典典寶寶是十足的旅行咖。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

典典寶寶可愛的模樣吸引大批粉絲關注，但劉亮佐透露其實網路上仍會有一些「不太好」的視線，雖然大部分都是溫暖的留言，但仍有人會在女兒的日常影片底下寫道「你們把她教壞了」、「你們把女兒寵壞了」的言論，劉亮佐高EQ地回應「就當作聞到不好的味道，避開就好」。

▲趙小僑、劉亮佐曾收到網友不太友善的留言。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

對此，劉亮佐進一步解釋，有時網友看到典典寶寶有一些「很嬌」、「頂撞長輩」的舉動，所以留下像是「你們把她教壞了」、「你們把女兒寵壞了」的言論，他嚴肅地解釋這只是小孩的成長過程，甚至還特地去查了許多相關資料，說道「小孩要到16至18歲才能完整控制情緒」。

▲趙小僑、劉亮佐曾收到網友不太友善的留言。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

看到網友以第三者視角看待典典寶寶，劉亮佐也呼籲民眾「理性一點」，影片其實只是夫妻倆與女兒互動的一小部分而已，也認為小孩不像大人能夠理性地「消化情緒」；趙小僑也補充，夫妻倆都會透過日常生活，不厭其煩地教導女兒，慢慢地典典寶寶也會自然而然地道歉或是改進。

▲趙小僑、劉亮佐曾收到網友不太友善的留言。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

談到2025年的新計畫，劉子銓除了將會跟爸爸劉亮佐一起到國外拍電影之外，他主演的新戲《我們與惡的距離 II》也即將上檔，目前還正在就讀大四的他更努力地修學分；趙小僑雖然忙於照顧典典寶寶、YouTube拍攝、代言、公益活動之外，她也透露自己有新的計畫，至於內容則相當保密，僅表示是非戲劇類的活動。

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

場地提供：韓國藝匠 Artiz Studio