ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅親回應

記者黃庠棻／專訪

藝人趙小僑於2016年嫁給劉亮佐，除了有繼子劉子銓，她也於2022年順利生下女兒「典典寶寶」，一家四口的一舉一動都受到許多網友喜愛與關注，尤其日前在影片中透露2025年全家將暫離台灣，讓不少粉絲嚇了一跳。近日她與老公帶著兩個小孩接受《ETtoday星光雲》專訪也仔細還原了來龍去脈。

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

趙小僑、劉亮佐、劉子銓與典典寶寶一家日前現身信義區拍攝全家福，一家人可愛又逗趣的互動全被鏡頭捕捉下來。正好全家到齊，三大一小的組合也難得接受《ETtoday星光雲》專訪，透露2025年全家暫離台灣的計畫，其實是為了劉亮佐與劉子銓合作的電影拍攝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

被問到暫離台灣，趙小僑多次強調「沒有要離開台灣」，劉亮佐也笑說「我們新家還在裝潢，不可能離開啦」，夫妻倆透露父子會在3月中後到外地拍攝，趙小僑會帶著典典寶寶一起去旅遊，全家不在台灣的時間大概只會有2個禮拜而已，至於地點則因為拍攝關係不方便透露。

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

▲趙小僑透露暫離台灣的行程。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

由於全家都會離開台灣一陣子，趙小僑被問到是否擔心典典寶寶不適應國外的生活，她笑說「完全不用給心理建設或準備」，因為女兒完全沒有這個困擾，劉子銓也在一旁附和「妹妹就是個旅行咖」，回憶起先前母女陪著劉亮佐到義大利工作，也是待了20多天，甚至還面臨轉機，過程中典典寶寶適應良好，在飛機上也是個天使寶寶。

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

▲劉子銓笑說典典寶寶是十足的旅行咖。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

典典寶寶可愛的模樣吸引大批粉絲關注，但劉亮佐透露其實網路上仍會有一些「不太好」的視線，雖然大部分都是溫暖的留言，但仍有人會在女兒的日常影片底下寫道「你們把她教壞了」、「你們把女兒寵壞了」的言論，劉亮佐高EQ地回應「就當作聞到不好的味道，避開就好」。

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

▲趙小僑、劉亮佐曾收到網友不太友善的留言。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

對此，劉亮佐進一步解釋，有時網友看到典典寶寶有一些「很嬌」、「頂撞長輩」的舉動，所以留下像是「你們把她教壞了」、「你們把女兒寵壞了」的言論，他嚴肅地解釋這只是小孩的成長過程，甚至還特地去查了許多相關資料，說道「小孩要到16至18歲才能完整控制情緒」。

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

▲趙小僑、劉亮佐曾收到網友不太友善的留言。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

看到網友以第三者視角看待典典寶寶，劉亮佐也呼籲民眾「理性一點」，影片其實只是夫妻倆與女兒互動的一小部分而已，也認為小孩不像大人能夠理性地「消化情緒」；趙小僑也補充，夫妻倆都會透過日常生活，不厭其煩地教導女兒，慢慢地典典寶寶也會自然而然地道歉或是改進。

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

▲趙小僑、劉亮佐曾收到網友不太友善的留言。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

談到2025年的新計畫，劉子銓除了將會跟爸爸劉亮佐一起到國外拍電影之外，他主演的新戲《我們與惡的距離 II》也即將上檔，目前還正在就讀大四的他更努力地修學分；趙小僑雖然忙於照顧典典寶寶、YouTube拍攝、代言、公益活動之外，她也透露自己有新的計畫，至於內容則相當保密，僅表示是非戲劇類的活動。

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

▲趙小僑、劉亮佐、劉子銓、典典寶寶拍全家福。（圖／韓國藝匠 Artiz Studio提供）

場地提供：韓國藝匠 Artiz Studio

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

花蓮男自製煙火引爆炸！全身著火50%二度灼傷

推薦閱讀

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

專訪／情色照太辣！攝影師拍到「下面站起來」　國民情婦森咲智美笑了

專訪／情色照太辣！攝影師拍到「下面站起來」　國民情婦森咲智美笑了

港星「親剃孕妻恥毛」破尺度…佳娜脫光手遮點　5組絕美明星孕婦寫真

港星「親剃孕妻恥毛」破尺度…佳娜脫光手遮點　5組絕美明星孕婦寫真

趙露思實現10年夢想！　千字文吐露「公開病情原因」

趙露思實現10年夢想！　千字文吐露「公開病情原因」

台女YTR砸11萬整私處！樂天女孩認了做奶頭粉嫩術　6女星揭醫美內幕

台女YTR砸11萬整私處！樂天女孩認了做奶頭粉嫩術　6女星揭醫美內幕

YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

韓邪教入侵演藝圈！男團追查遭威脅「砍下頭顱」收血書　駭人過程被挖

韓邪教入侵演藝圈！男團追查遭威脅「砍下頭顱」收血書　駭人過程被挖

一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」甜曬愛的身分證

一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」甜曬愛的身分證

吳奇隆、劉詩詩「分開過年被抓包」　夫妻拜年文打卡洩行蹤

吳奇隆、劉詩詩「分開過年被抓包」　夫妻拜年文打卡洩行蹤

傳李珠珢簽約金1千萬破中職紀錄　鄉民搖頭曝更關心1事

傳李珠珢簽約金1千萬破中職紀錄　鄉民搖頭曝更關心1事

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

專訪／情色照太辣！攝影師拍到「下面站起來」　國民情婦森咲智美笑了

港星「親剃孕妻恥毛」破尺度…佳娜脫光手遮點　5組絕美明星孕婦寫真

趙露思實現10年夢想！　千字文吐露「公開病情原因」

台女YTR砸11萬整私處！樂天女孩認了做奶頭粉嫩術　6女星揭醫美內幕

YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

韓邪教入侵演藝圈！男團追查遭威脅「砍下頭顱」收血書　駭人過程被挖

一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」甜曬愛的身分證

吳奇隆、劉詩詩「分開過年被抓包」　夫妻拜年文打卡洩行蹤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

趙小僑, 劉亮佐, 劉子銓, 典典寶寶

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅親回應
  2. SEVENTEEN DK血型僅佔韓0.1%！　10名「Rh陰性血型」韓星
  3. 大年初二15禁忌要注意！　「1字說了財運會下滑」
  4. 泰GL劇真香！6對女女CP顏值天仙級　LingOrm甜萌來台千人接機
  5. 台BL大談師生戀！徐謀俊、簡楨庭有床戲　粉絲敲碗超期待
  6. 李芷婷愛蛇逃家出走2個月！　她曝離奇過程…竟求神明1件事
  7. 利特許願《客家廚房》第二季！　Nien曝前輩暖舉
  8. 峻廷拍BL太多親密戲！家人齊看「害羞迴避」　FEniX過年最大變化
  9. 宮鬥宅鬥10陸劇！她演大女主復仇全台看爆　《甄嬛傳》獨霸14年
  10. 許淑華爆「動員助理幫搶大巨蛋門票」　立法院全武行…范雲瘀青

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366