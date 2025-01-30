不斷更新／韓星活動2月售票看這裡！　泰妍首攻大巨蛋準備開搶

記者蔡宜芳／綜合報導
韓星來台活動2月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：
▲韓星2月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）
【 JAY B CONCERT TAPE:RELOAD in TAIPEI】
▲JAY B。（圖／翻攝自Facebook／星月文創有限公司 Starmoon）
售票日期：2025年2月2日（日）12:00
售票方式：KKTIX
演出日期：2025年3月9日（日）18:00
演出地點：TICC台北國際會議中⼼（台北市信義區信義路五段1號）
票價：VVIP區 NT$7,880／VIP區 NT$5,880／A區 NT$4,880／B區 NT$3,880／身⼼席 NT$2,940
主辦單位：星⽉⽂創有限公司STARMOON
【TAEYEON CONCERT - The TENSE in TAIPEI】
▲泰妍。（圖／翻攝自Facebook／遠雄創藝 Farglory Creative）
售票日期：S♡NE官方會員(GL)預購 2025年2月7日（五）12:00-17:59:59／全面開賣 2025年2月8日（六）12:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2025年3月16日（日）17:00
演出地點：臺北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
票價：NT$6,680／NT$5,880／NT$5,880／NT$4,880／NT$4,280／NT$3,280／NT$2,280／NT$1,880
主辦單位：遠雄創藝
【2025 LEE MUJIN CONCERT [別冊附錄] in TAIPEI】
▲李茂珍。（圖／翻攝自Facebook／Zepp New Taipei）
售票日期：2025年2月9日（日）11:00
售票方式：KKTIX
演出日期：2025年3月8日（六）19:00
演出地點：Zepp New Taipei（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）
票價：NT$2990／NT$2490
主辦單位：WANIN Visual 網銀國際影視
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