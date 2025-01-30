4運動員出身藝人！曹佑寧曾對戰大谷翔平　禾浩辰是UBL隊長

記者蕭采薇／台北報導

去年是台灣體育界振奮人心的一年，從年中的巴黎奧運，李洋、王齊麟和林郁婷締造金牌榮耀後，年末的「世界棒球12強賽」更是讓台灣沸騰。而中華隊的奇幻歷程，也將拍成電影《冠軍之路Team Taiwan》，哪些演員適合演出，也引起討論。事實上，從選手轉演員的例子，其實還真不少。

▲《冠軍之路Team Taiwan》將拍攝電影，卡司備受期待。（圖／記者湯興漢攝）

曹佑寧

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在新生代演員中，說到「運動員」形象，第一個被想到的絕對是曹佑寧。他在以電影《KANO》出道前，就已經是青棒界的明日之星，甚至演出電影後也沒有放棄棒球，披上戰袍代表台灣出賽2014年U21世界盃，最終還拿下金牌，連《KANO》導演馬志翔都曾說：「他讓我很驕傲！」

▲曹佑寧在新生代演員中，「運動員」形象最為鮮明。（圖／ETtoday製圖）

當年曹佑寧同為「U21金牌世代」的戰友，就包括如今的「台灣隊長」陳傑憲、「大王」王柏融和同樣是本次12強選手之一的郭俊麟等人，從此就可見證曹佑寧當年的實力。他也坦言，當年花了兩年時間考慮，才決定放棄棒球進軍演藝圈。

▲（左起）蘇智傑、曹佑寧、陳傑憲當年合稱「中華隊三帥」。（圖／翻攝自YouTube）

然而許多人不知道的是，2012前還在唸大學的曹佑寧出戰「世青賽」時，還曾與如今享譽世界的大谷翔平交手，他多年後也回憶，大谷從那時就有怪物般的實力：「很像是被一個很高大手很長的人然後摁著你的頭，你怎樣揮拳都打不到他。」

蔡凡熙

身高185公分的蔡凡熙，常讓人誤以為他是模特兒出身，其實他在成為演員前，也曾經是棒球選手。蔡凡熙國小時加入嘉義市崇文國小少棒隊，接著國、高中時期都是棒球校隊，手長腳長的他，守備位置還是外野手。

▲蔡凡熙國小就加入棒球隊，一路打到高中才轉換跑道。（圖／ETtoday製圖）

蔡凡熙成名作《通靈少女》中，演出暖男阿樂學長，其中打棒球的橋段看起來有模有樣，原來根本就是本色演出！不過蔡凡熙高中棒球打了一學期後，決定轉學到台北，選擇表演藝術科，正式轉向演員的道路。

▲蔡凡熙曾回到球場，探望棒球隊的學弟們。（圖／翻攝自IG）

禾浩辰

在電影《請問，還有哪裡需要加強》飾演職棒球星「鄭旭翔」的禾浩辰，學生時代也是運動員，只不過不是棒球，而是籃球。甚至在就讀國立臺南大學體育系時，還曾以隊長身份參加大專校院籃球運動聯賽（UBL）。

▲禾浩辰是籃球員出身，曾爭戰HBL、UBL賽事。（圖／ETtoday製圖）

禾浩辰當年有多強？他高中時就進入幾乎年年爭戰HBL的籃球名校高苑工商，當時的實力就已經備受關注。儘管後來放棄職業球員道路，但禾浩辰曾在《全明星籃球表演賽》大展身手，因而被鄉民熱烈討論：「他的體能和技巧根本是運動員水準，不是一般藝人能比的。」

江宏傑

曾是桌球國手的江宏傑，去年正式挑戰大銀幕，在電影《乒乓男孩》飾演他最熟悉的角色—桌球教練。和前幾位不同的是，江宏傑目前仍是「合庫桌球隊」的一員，他先前接受《ETtoday星光雲》專訪時曾透露，平常最主要的工作就是「教球」，每每需要出席演藝的活動還得跟球團請假。

▲江宏傑在電影處女作《乒乓男孩》，飾演最熟悉的角色—桌球教練。（圖／ETtoday製圖）

而接下《乒乓男孩》，江宏傑表示，是因為感動相較於棒球、籃球是台灣人熟悉的運動，較為小眾的桌球「終於被看到」。跨足電影圈後，他表示也不排斥任何機會，未來還想繼續挑戰演技。