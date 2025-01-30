YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

記者孟育民／專訪

長期旅居台灣的南韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，以接地氣的生活影片累積超過131萬訂閱，頻道從2014年創立至今，點閱已經突破2億，近期更擔任《夜市王》的評審，人氣扶搖直上。她接受《ETtoday星光雲》專訪，分享自己的心路歷程，事實上她曾在警察局與演唱會當過翻譯，在旅行社與化妝品店做過實習生，最後毅然決然當起全職創作者，起初靠著跟哥哥借的5萬塊起家，一步一腳印走到現在，回想過往讓她心中充滿感恩。

▲金針菇接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

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金針菇曾做過韓國演唱會的翻譯，透露Crush當時讓她印象深刻，「以前當他的隨行翻譯，我覺得他人很好，很尊重工作人員，也非常有禮貌，我們一起去吃麻辣火鍋，我還建議他喝蘋果西打。」雖然金針菇認為翻譯的工作很有趣，但最後還是決定全新投入當創作者，跟哥哥借了5萬塊就開始拍片，「我那時候沒有錢，我想邊賺錢邊拍，但如果賺錢完全沒時間拍，所以我哥哥說『不要擔心錢，我先借給你』，那筆錢我撐了三個月，我大概有一年都沒有收入，就都靠哥哥生活。」

▲▼金針菇因為哥哥的鼓勵，於是決定專注拍片。（圖／記者周宸亘攝）

金針菇度過了一段辛苦的日子，由於頻道剛成立，還無法開營利，導致她一整年都無收入，只能吃便利商店便宜的食物，或是找親友蹭飯，而為了定期出片，她每天都天亮才睡，每支影片都自己企劃、拍攝與剪輯，「一開始只有12個人看，我訂閱到30萬的時候才有人幫我。」

家人無疑是她最堅強的後盾，扶持著她走到現在，爸媽甚至每天都會播放她的影片，按翻譯看每則留言，如今她有能力，就想回饋給家人，「如果能力上可以，我都想要幫忙，我現在就養我的弟弟，幫他付學費（弟弟目前在台灣念大學），也有給媽媽我的卡；我很喜歡工作，我現在想好好工作給爸爸媽媽看我的成果，這是我的快樂來源。」

▲▼金針菇曾度過低潮，但她始終沒放棄。（圖／記者周宸亘攝）

金針菇分享曾拍攝北韓系列影片，結果影片被黃標無法營利，讓她生日吃飯到一半淚崩，「我拍那麼好的題材，為什麼不讓我盈利，我的製作費用、剪輯費用都沒了，一個月頂多發四支影片，兩支影片沒辦法盈利，我是完全沒錢，我一邊切牛排一邊爆哭。」

▲金針菇很在意網友的回饋。（圖／記者周宸亘攝）

金針菇其實最在乎的是觀眾對她作品的評價，「如果對我的作品有意見，我會趕快去調整。」她表示針對作品都很樂意去接納，認為這樣才能有進步的空間，面對抨擊個人的留言，她則平常心看待，「做這個行業有很強大的心臟，現在會覺得還有討論度，還會為了我寫一篇文，我成功了，如果你人不紅沒有人會寫！」