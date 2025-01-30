台女YTR砸11萬整私處！樂天女孩認了做奶頭粉嫩術　6女星揭醫美內幕

記者潘慧中／綜合報導

隨著女性對美的需求提升，台灣的醫學美容產業也日漸盛行，各大鬧區幾乎都能看到吸睛的廣告，因此，進廠維修不再是不能說的秘密，還有不少女星、女YouTuber大方承認在臉或身體動過手腳，讓大眾知道變成自己喜歡的樣子是人人都有的權利。

▲這些女星都認了做過醫美。（圖／ETtoday星光雲製圖）



琳妲（林羿禎）除了是「反骨男孩」的成員，同時身兼職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）工作，沒想到忙碌的她前陣子坦承，悄悄做了「奶頭粉嫩術」，3個月後才給閨蜜檢視成果，並拿出照片「很黑對不對」做對比，結果對方一看立刻驚呼「wow!有長進欸」，奶頭真的變粉變漂亮了，「連女生看了都喜歡」，清一色都得到差很多的回覆，「洗完澡更粉！」

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▲▼琳妲之前悄悄做了奶頭粉嫩術。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



有「中職最正MC」封號的艾融，曾因為被某任男友嫌棄「臉看起來滿衰的」，而難過地尋找醫美協助改運，不料女醫師還語重心長地說：「女生如果把自己的外型弄好，感情路就會越來越順。妳就是夫妻宮這邊太凹，就是妳跟男朋友感情會不好。」

▲艾融曾被男友嫌棄看起來很衰。（圖／翻攝自Facebook／Irene林艾融）



艾融最後真的因此填了夫妻宮，不只臉型變順，感情路也變順了，雖然跟嫌棄她的男友分手了，但她深信「離開不好的人這樣算順吧」，而且之後談戀愛也變順了不少。

曾是英文老師、「反骨男孩」團體一員的YouTuber艾瑞絲坦言，因為被某任男友嫌過私密處「怎麼沒有像AV女優一樣那麼漂亮」，一度自卑到性冷感，加上私密處的形狀長年造成她的不便，便決定砸11萬整型私密處，重建自信的同時，她一看到手術成果也嚇到了，「又白又粉又漂亮！我覺得我人生重生了！」

▲艾瑞絲曾花11萬整型私密處。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）



以《世間情》等八點檔打開知名度的王晴曾上傳舊照感嘆，「蠻後悔10年前雙眼皮縫太高，大家都說我那時候是初戀臉」，至今只能以自身經驗呼籲，玻尿酸也不能胡亂施打，自然有特色才是最美的樣貌。

▲▼王晴曾主動曝光10多年前尚未動刀前的舊照 （上圖）。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）



此外，舒子晨同樣曾大方坦言有去打臥蠶、豐唇，打完後整個人面相變得柔和，連帶桃花運也變好。面對有網友質疑「每次看到都長得不一樣」，她也不客氣回擊，「女藝人整型是有花到你家錢嗎？有從你戶頭扣款嗎？我想變漂亮不行嗎？」

▲舒子晨認為想花自己的錢變美並沒有錯。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）



「資生堂千金」李宓則曾坦言從18歲就開始微整，抽脂、肉毒、玻尿酸或童顏針都試過，總共約花了上百萬元。而之所以動了想隆乳的念頭，是因為李宓學生時期被嫌棄A罩杯太小，因此自卑到決定動隆胸手術！由於當時技術尚未進步，她只能裝鹽水袋，但術後沒被醫師提醒要按摩、保養，導致她的胸部「整個硬掉變成一塊」，也無法集中。

▲李宓曾被嫌棄胸部小。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



因為拍照呈現出的視覺效果太奇怪，李宓決定再度進廠維修，加上當時已開放矽膠，她就去找另一位醫生協助拿出鹽水袋、並換成矽膠，「後來就沒那麼硬了」，但乳頭也因此變得無感了。

▲李宓不介意乳頭變得無感。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



對此，李宓解釋當時要動矽膠手術時，醫生建議在乳暈下方切一個半圓形的傷口，雖然會影響到乳房的神經、變得沒什麼感覺，但至少能順利完成這項手術。她聽完也表示能接受這個副作用，「就是比較沒感覺而已」，顯見她對於變美的堅持。