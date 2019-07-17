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《掃毒2》三大男神集合！瘋傳「第3集」監製劉德華說話了

記者林映妤／台北報導

兩大影帝男神劉德華與古天樂為了主演電影《掃毒2 天地對決》15日在香港首映會再度合體宣傳，影帝男神再加上三哥苗僑偉，3大型男造勢，在台上談笑風聲，逗得全場笑聲不斷，電影也在各地票房開出紅盤！

《掃毒2 天地對決》先在大陸闖破10億人民幣（約新台幣46.7億元）票房大關，在星馬地區也開出賀歲檔之後華語電影最佳開票紀錄，香港首日則開出220萬港幣（約新台幣874萬元），打破第一集成績，台灣勇奪今年華語電影開票冠軍，目前全台累積破2000萬票房。

▲▼《掃毒2天地對決》劉德華、古天樂、苗僑偉。（圖／華映提供）

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▲▼《掃毒2天地對決》劉德華、古天樂、苗僑偉等人出席香港首映會。（圖／華映提供）

▲▼《掃毒2天地對決》劉德華、古天樂、苗僑偉。（圖／華映提供）

電影開出紅盤，傳出有意籌備第3集，身兼電影監制的劉德華保守表示一切都尚未定案，但先笑說：「我們先看看三哥苗僑偉要收多少片酬！」苗僑偉大方回應：「第3集要看老闆拍不拍，如果要繼續，我不收錢都會拍啊！」

古天樂為了電影特別與劉德華合唱了主題曲，他笑說：「不論票房如何，只要大家開心，可以再唱給大家聽的。」苗僑偉則是大讚劉德華的監製功力，「他拍戲經驗很豐富，又有江湖地位，真的很稱職。」

《掃毒2 天地對決》中真實呈現毒品的危害，更討論法治內外的私刑問題，毒品已是全世界最嚴重的社會問題之一，而暑假正是年輕學子面臨各式誘惑的高峰期，電影公司決定在7月15日到19日的下午，於學生眾多的西門町內的戲院放映學生專場，同學們只要憑學生證，便可免費入場觀看《掃毒2 天地對決》。

另外，《掃毒2 天地對決》在台北也有近300台計程車都貼上電影海報，化身為掃毒專車，上周已在台北西門町和信義區掃街造勢，吸引許多粉絲錄影拍照，今天下午將趁著颱風襲台前，再度出動台北街頭造勢，讓電影的聲勢更上層樓。

▲▼《掃毒2天地對決》劉德華、古天樂、苗僑偉。（圖／華映提供）

▲《掃毒2天地對決》掃毒專車出動。（圖／華映提供）

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掃毒2 天地對決, 劉德華, 古天樂, 林嘉欣, 周秀娜

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