蔡瑞雪「恐男症」22歲母胎單身！一次說清楚「放火、許凱皓」緋聞

記者林奕如／專訪

蔡瑞雪在公視《噬罪者》飾演清純高中生，情竇初開同班同學的哥哥（莊凱勛 飾），少女情懷總是詩，她自認跟角色相似度百分之50，最大不同就是在愛情上「不主動」，現年22歲的她招認是母胎單身，甚至有一點恐男症，雖然和許凱皓、放火分別傳出緋聞，但她全都否認一次說清楚。

▲蔡瑞雪22歲母胎單身。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



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蔡瑞雪家教嚴，爸爸是體育老師，嚴格規定她大學才能談戀愛，她笑說：「國中時是男女同班，我一直在唸書，好像有點恐男症，對戀愛恐懼感，若好感對象跟我告白、或是有追我的跡象，我就覺得他沒有魅力，也很怕進一步交往。」撇除拍戲，真正牽過她手的人只有爸爸，至今還沒有戀愛過。

▲蔡瑞雪 《噬罪者》飾演清純女高中生。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



她2017年赴韓選秀，回台轉當Youtuber，和放火（李育群）有不少合作，因此傳出緋聞，蔡瑞雪大笑：「我們是螢幕姐弟。」更直說牽手覺得不舒服。至於許凱皓曾找她拍攝MV，也在緋聞名單中，她更是搖頭連連：「就是朋友，他找我幫忙啦。」

▲蔡瑞雪和許凱皓（右）、放火（左）都傳過緋聞。（圖／翻攝自蔡瑞雪、放火、許凱皓臉書）

母胎單身的她，現在不排斥追求者，開出理想型條件：「希望體貼、很關心我，喜歡有點黏又不會太黏。」蔡若雪解釋，她有時因為工作拍攝太專心，會消失6小時以上，希望未來男友能放心不會一直查勤，說到此她露出甜美笑容，「我有嚴重失眠，他可以陪我一起失眠，希望他也有一樣困擾，哈哈。」