網狂追《蜜汁燉魷魚》高冷大神！男一李現「8塊猛肌照」被起底

記者林奕如／台北報導

李現、楊紫、胡一天主演《親愛的，熱愛的》（又名《蜜汁燉魷魚》）熱播，甜寵劇吸引粉絲狂追劇。男一李現飾演電競大神韓商言，一張撲克臉十分兇狠，犀利眼神加上低沉的嗓音，走霸道總裁路線，成為新晉男神，還有網友起底他脫衣猛肌照，人氣爆棚。

▲李現被網友起底猛肌照。（圖／親愛的、李現微博）

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27歲李現畢業於北京電影學院表演系，2011年出演電影《萬箭穿心》出道，代表作品《法醫秦明》飾演刑警隊大隊長林濤，一身正氣的「林隊」，每次到刑事命案現場勘查，走路都自帶氣場，吸引不少目光，2017年網劇《河神》飾演男主角郭得友，獲2018紐約國際電視電影節多個獎項，演技實力備受肯定。

▲李現成為粉絲新晉男神。（圖／李現微博）

李現身高185公分，擁有濃眉挺鼻，魅力的單眼皮，跟時下小鮮肉長相大不同，在男神圈殺出一條路，MAN度爆表的霸氣，恰好符合男主角韓商言人設，冷酷寡言、面惡心善，其實內心溫柔，尤其在軟萌的女主角（楊紫 飾）面前，釋放出全部柔情，專寵一人的愛情，讓女粉直呼太帥了。

▲▼李現、楊紫組成「童顏CP」。（圖／親愛的微博）

該劇改編自墨寶非寶小說《蜜汁燉魷魚》，李現劇中飾演電競高手韓商言，楊紫飾演軟萌學霸佟年，一次偶然她遇見男神一見鍾情，展開一連串女追男模式，逐漸融化了高冷大神，兩人合組「童顏CP」。

▲李現、楊紫《親愛的熱愛的》超甜蜜。（圖／親愛的微博）