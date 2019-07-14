雷／12年前「他」殺了最愛女孩！《噬罪者》飆大結局「所有人都失控」

記者林奕如／台北報導

莊凱勛在《噬罪者》飾演更生人，12年前犯下一起殺害女高中生案件，假釋出獄後，真相才被揭發，原來他是替弟弟（曹晏豪 飾）頂罪，「真正兇手」曹晏豪壓抑不住情緒，勾起回憶「還原那一夜」，殘酷的現實，讓PTT討論爆棚。

▲弟弟曹晏豪（右）才是真正兇手。（圖／公視提供）

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女高中生（蔡瑞雪 飾）和弟弟（曹晏豪 飾）是高中同學，一起上下學、牽手，還有定情手鍊，彼此有曖昧情，不過一次夜裡，曹晏豪發現蔡瑞雪要向他哥哥（莊凱勛 飾）告白，一時情緒失控殺人，莊凱勛第一時間發現，急著CPR救人，但已經來不及，心一橫把屍體丟棄池塘，並且幫弟弟頂罪。

▲莊凱勛劇中幫弟弟曹晏豪頂罪。（圖／公視提供）

12年前殺人夜的真相終於還原，曹晏豪在媽媽面前坦白人是他殺的，不小心被女友（林子熙 飾）聽到，女友選擇擁抱男友，甚至安慰：「你一定要把過去忘掉，我們重新開始好不好。」女友甚至知道男友劈腿，找上小三（蔡淑臻 飾）攤牌，女友的人設也讓網友狂留言討論，「這樣還願意陪在旁邊，愛著卡慘死」、「跟隔壁喬平（《我們與惡的距離》其中一角）比聖光耶」。

▲莊凱勛劇中面對喪女父親的尋仇。（圖／公視提供）

莊凱勛幫弟弟頂罪，出獄後想要回歸正常生活，但社會已經給他貼了標籤，找工作不順利，外界眼光也讓家人生活帶來變化，他還要面對喪女父親尋仇，因此被人下藥昏迷，被綁起來痛毆，生死未卜。

下禮拜將迎向大結局，劇情邁向高潮，網友看不清最後走向，祈禱不要爛尾外，也紛紛猜測留言：「一秒都不能錯過」、「真的是眾生皆有病」、「被害人全都變成加害人，所有人都失控了。」

▲莊凱勛飾演更生人，被社會貼上標籤。（圖／公視提供）