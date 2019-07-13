《陳情令》5大看點追劇了！一秒入坑肖戰、王一博神顏

記者林奕如／台北報導

大陸小鮮肉肖戰、王一博主演《陳情令》，成為今夏最受關注古裝劇。兩人帥度破表，古裝扮相還被封「神仙顏值」，自然演技及彼此默契十足的對手戲，創造出滿滿的火花，該劇一播出就口碑爆棚，「5大看點」讓粉絲狂呼追劇了。

▲肖戰（左）與王一博（右）在《陳情令》裡互動超有愛。（圖／WeTV提供）

請繼續往下閱讀...

該劇以五大家族為背景，魏無羨（肖戰 飾）和藍忘機（王一博 飾）相識成為知己，一起合力討伐溫氏，但最終魏無羨卻為保護無辜之人和眾家對立，最終被奸人所害釀成大禍，16年後，消失已久的魏無羨出現了，兩人再度偶遇，故事高潮不斷。該劇在WeTV全網獨播。

▲肖戰飾演瀟灑不羈魏無羨。（圖／WeTV提供）

一、肖戰、王一博男團出身

肖戰2015年參加素人養成勵志節目《燃燒吧少年》亮相，隔年以X玖少年團出道，為主唱擔當，他之後跨足戲劇圈，時裝、古裝都演出，從青澀演技到現在演出魏無羨一角，把角色性格完整呈現，帥度破表。

王一博2014年以男團UNIQ出道，歌舞精湛，曾與陳喬恩演出《人間至味是清歡》，也曾在選秀節目《創造101》擔任舞蹈老師，21歲的他人氣爆棚，擄獲不少女粉。

▲王一博首次出演古裝。（圖／WeTV提供）

2、肖戰、王一博男男CP

肖戰飾演瀟灑不羈的魏無羨，古裝扮相高顏值，王一博也是仙氣逼人，兩人都被封為「2019古裝男神」，兩人在劇中個性互補，兄弟情相知相惜，集集互動撒糖，充滿粉紅泡泡，讓網友腦補組「忘羨CP」，男男CP好吸睛，讓粉絲狂留言：「老阿姨的腐女心都被勾起。」

▲《陳情令》真人化，引起許多書迷關注。（圖／翻攝自陳情令微博）

3、《陳情令》改編小說《魔道祖師》

該劇改編墨香銅臭小說《魔道祖師》，有龐大原著粉絲基礎，先前曾推出動畫版，先引起極大關注，這次改變電視劇，從主角選定、開拍到播出，一路話題不斷，「真人版」也被網友狂讚「神還原」。

▲劇中還有許多古裝男神。（圖／WeTV提供）

4、五大家族顏值高，網推「陳情令101」

除了肖戰和王一博帥氣逼人外，劇中還有其他古裝男神，也是一時之選，像是汪卓成飾演江澄、王皓軒飾演薛洋、劉海寬飾演藍曦臣、曹煜辰飾演金子軒等，還有網友戲稱，可以組成「陳情令101」。（《PRODUCE 101》為韓練習生大型選秀節目）

▲團隊製作用心。（圖／WeTV提供）

5、場景、特效、主角服化道等極致展現

《陳情令》構建了上古世界五大家族：姑蘇藍氏，雲夢江氏，清河聶氏，岐山溫氏和蘭陵金氏共治天下。五大家族的場景十分重要，製作團隊十足花心思，把小說描述的畫面「真實化」；再來，演員群的服裝、化妝等，也十分精緻，，讓人驚嘆。