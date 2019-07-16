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言承旭緊摟她「聞髮香」爆秘戀　安心亞誠實回應「兩人關係」

記者林奕如／台北報導

安心亞單身5年，近期和言承旭爆出緋聞，更流傳一張言承旭在友人的婚禮上甜蜜緊摟、聞她髮香照片，她澄清：「那個好像不是這樣，大家就在婚宴上，現場氣氛很喜悅，大家一起拍照而已。」她也說，言承旭是大家的男神，也沒想到會有緋聞。

▲安心亞出席公益勸募記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲安心亞出席「1919救助套餐」公益活動。（圖／記者林敬旻攝）

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安心亞今出席「1919救助套餐」公益活動，澄清和言承旭互動親密的緋聞，她說，和言承旭因為同一個健身教練，互相認識2年，但沒有私交，也沒有對方的電話、LINE，「沒有這麼有緣。」

▲安心亞出席公益勸募記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲安心亞短髮俏麗。（圖／記者林敬旻攝）

她這幾年忙拼事業，才剛殺青《月下－為愛墜落的祂》，之後要錄製新專輯，招認單身近5年，這些年陸續有一些約會對象，但都沒有進一步交往，「可能老天疼我，因為談戀愛都受傷，老天可能叫我不要分心，先專心工作好了。」被問理想型？她笑說，要有善良氣息，其他就是看感覺了。

▲安心亞出席公益勸募記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲安心亞澄清和言承旭緋聞。（圖／記者林敬旻攝）

她單親家庭長大，10歲之後和母親相依為命，自幼家境不好，媽媽身上的錢只夠買一碗陽春麵，她還有印象媽媽叫她吃麵，她只喝湯，這次做公益能夠體會食物不只溫飽，也能暖心的重要性。她孝順媽媽，收入都給媽媽保管，已經在台南買一棟透天別墅，近期規劃在台北市買一棟新房，想要收工後可以回家休息，目前相中大安區、信義區地點。

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