ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《大時代》初登場被黃少谷襲胸　林玉書準備好了：放心碰吧！

記者林奕如／台北報導

民視八點檔《大時代》繼馬俊麟回歸後，又再加入新角色，「小玉」林玉書初登場就跌倒在黃少谷身上，黃少谷的雙手還碰到林玉書胸部，為了拍攝順利，她只好大膽跟黃少谷說：「放心的碰吧，我準備好了！」

▲林玉書《大時代》初登場，被黃少谷襲胸。（圖／民視提供）

▲林玉書《大時代》初登場，被黃少谷襲胸。（圖／民視提供）

請繼續往下閱讀...

「小玉」林玉書從偶像劇《實習醫師鬥格》俏皮書記到八點檔戰場，她表示從定裝後每天都沒有睡好，壓力超大，在劇組常常被發現「愁眉苦臉」，她說還好搭檔的演員都非常好，黃少谷是非常暖的哥哥，還以新人的經驗來開導她，讓她安心不少；另一位是飾演奶奶的賴青昀（舊名：趙心妍），就是林玉書的心靈導師，以淺顯易懂的方式幫助她，讓原本緊張的她放鬆不少。

▲林玉書《大時代》初登場，被黃少谷襲胸。（圖／民視提供）

▲林玉書、黃少谷飾演一對歡喜冤家。（圖／民視提供）

她初登場就跌倒在黃少谷身上，事先試了很多次，他的手一直都很紳士，但為了真實感才碰到胸部。林玉書表示，角色上還有一大挑戰就是跟人對話手勢很多，她坦言私下是非常慢熱，而且面對肢體接觸有恐懼，讓她一度怯步，看到角色安排她要「手來腳來」，讓她趕緊趁開拍前找夏宇禾練習，一起走位對詞，沒想到她不小心碰到夏宇禾胸部，惹來夏宇禾白眼說：「這已經是性騷擾的程度囉」，讓她哭笑不得，連忙道歉。

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

推薦閱讀

胡一天《蜜汁燉魷魚》天才大神帥炸！暗戀電競女神10年：我屬於她

胡一天《蜜汁燉魷魚》天才大神帥炸！暗戀電競女神10年：我屬於她

噴鼻血！王宇婕狂鏟8KG「超狂ㄦ字線、逆天美腿」性感賽車女郎

噴鼻血！王宇婕狂鏟8KG「超狂ㄦ字線、逆天美腿」性感賽車女郎

《陳情令》5大看點追劇了！一秒入坑肖戰、王一博神仙顏值

《陳情令》5大看點追劇了！一秒入坑肖戰、王一博神仙顏值

雷／12年前「他」殺了最愛女孩！《噬罪者》飆大結局「所有人都失控」

雷／12年前「他」殺了最愛女孩！《噬罪者》飆大結局「所有人都失控」

言承旭緊摟她「聞髮香」爆秘戀　安心亞誠實回應「兩人關係」

言承旭緊摟她「聞髮香」爆秘戀　安心亞誠實回應「兩人關係」

網狂追《蜜汁燉魷魚》高冷大神！男一李現「8塊猛肌照」被起底

網狂追《蜜汁燉魷魚》高冷大神！男一李現「8塊猛肌照」被起底

男友同居一女…被抓包解釋「她是前女友」！本土劇真人娜美心碎了

男友同居一女…被抓包解釋「她是前女友」！本土劇真人娜美心碎了

獨家專訪／侯明昊、成毅《盜墓2》潛海濕身　男男CP引爆腐女魂

獨家專訪／侯明昊、成毅《盜墓2》潛海濕身　男男CP引爆腐女魂

劉以豪恢單霸氣誘惑！郭雪芙動搖了「落淚拔婚戒」網狂尖叫

劉以豪恢單霸氣誘惑！郭雪芙動搖了「落淚拔婚戒」網狂尖叫

劉德華35年前「康熙帝」嫩照出土！《鹿鼎記》攜手梁朝偉超經典

劉德華35年前「康熙帝」嫩照出土！《鹿鼎記》攜手梁朝偉超經典

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

言承旭緊摟她「聞髮香」爆秘戀　安心亞誠實回應「兩人關係」

17歲網美遭男友割頭分屍！　「屠雞式斬首現場照」PO上IG：這是救贖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

江祖平, 馬念先, 小甜甜, 楊繡惠, 大時代, 邱琦雯, 游安順, Gino, 吴皓昇, 秋月, 王瞳, Junior

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 希望姐姐多愛自己一點！　大S聽完「他的真心話」淚崩
  2. 獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月
  3. 神秘法師原本是史克魯人！《蜘蛛人：離家日》編劇拋出震撼設定
  4. 郭美美坐牢5年出獄了！　素顏無P現身「臉圓一圈」…網傻眼：哪位？
  5. 男偶像跑步回家⋯警察在跟「另一個他說話」　私生飯躲家門口睡2個月
  6. 蔡瑞雪「恐男症」22歲母胎單身！一次說清楚「放火、許凱皓」緋聞
  7. 《大時代》初登場被黃少谷襲胸　林玉書準備好了：放心碰吧！
  8. 小賈斯汀被「自己的偶像嫌棄」　老婆看不下去…跳出護愛
  9. 雞排妹28歲想婚「約會對象2、3人」　決定交往3關鍵曝光！
  10. 劉愷威上台陪女兒表演「小糯米長相曝光」！　網翻舊照驚呼：跟楊冪一模一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366