《大時代》初登場被黃少谷襲胸　林玉書準備好了：放心碰吧！

記者林奕如／台北報導

民視八點檔《大時代》繼馬俊麟回歸後，又再加入新角色，「小玉」林玉書初登場就跌倒在黃少谷身上，黃少谷的雙手還碰到林玉書胸部，為了拍攝順利，她只好大膽跟黃少谷說：「放心的碰吧，我準備好了！」

▲林玉書《大時代》初登場，被黃少谷襲胸。（圖／民視提供）



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「小玉」林玉書從偶像劇《實習醫師鬥格》俏皮書記到八點檔戰場，她表示從定裝後每天都沒有睡好，壓力超大，在劇組常常被發現「愁眉苦臉」，她說還好搭檔的演員都非常好，黃少谷是非常暖的哥哥，還以新人的經驗來開導她，讓她安心不少；另一位是飾演奶奶的賴青昀（舊名：趙心妍），就是林玉書的心靈導師，以淺顯易懂的方式幫助她，讓原本緊張的她放鬆不少。

▲林玉書、黃少谷飾演一對歡喜冤家。（圖／民視提供）

她初登場就跌倒在黃少谷身上，事先試了很多次，他的手一直都很紳士，但為了真實感才碰到胸部。林玉書表示，角色上還有一大挑戰就是跟人對話手勢很多，她坦言私下是非常慢熱，而且面對肢體接觸有恐懼，讓她一度怯步，看到角色安排她要「手來腳來」，讓她趕緊趁開拍前找夏宇禾練習，一起走位對詞，沒想到她不小心碰到夏宇禾胸部，惹來夏宇禾白眼說：「這已經是性騷擾的程度囉」，讓她哭笑不得，連忙道歉。