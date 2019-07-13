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劉以豪恢單霸氣誘惑！郭雪芙動搖了「落淚拔婚戒」網狂尖叫

記者林奕如／台北報導

劉以豪在《我們不能是朋友》有交往10年的女友，卻心動劈腿郭雪芙，被網友狂罵渣男，但也有粉絲心疼他不愛女友的理由，每集劇情都引起討論潮。最新劇情中，他和郭雪芙公司有合作計畫，擔任全案負責人，兩人朝夕相處工作，虐心糾纏讓網友緊盯劇情發展。

▲劉以豪《不能是朋友》霸氣進攻郭雪芙。（圖／翻攝愛奇藝）

▲劉以豪《不能是朋友》霸氣進攻郭雪芙。（圖／翻攝愛奇藝）

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劉以豪早就對10年女友沒感情，女友總是以「我是為你好」理由，掌管他的交際應酬，連衣著造型也一起掌管，他非常厭倦，但因為守約女友媽媽遺言，一直維持假面情侶，直到他遇見郭雪芙，感覺到又戀愛了，霸氣激吻郭雪芙外，也對她體貼照顧，就算看到郭雪芙在他面前答應男友求婚，依舊不願意放棄。

▲劉以豪醉酒強吻郭雪芙。（圖／八大提供）

▲劉以豪醉酒強吻郭雪芙。（圖／八大提供）

▲劉以豪和郭雪芙劇中有合作案，一起朝夕相處工作。（圖／八大提供）

面對郭雪芙決心斬斷情根，劉以豪不放棄虐心告白：「妳是有未婚夫的人，妳手指上戴的是結婚戒指，你以為我沒有掙扎過，但是我每天、我無時無刻，不管張開眼鏡、閉著眼睛，在我眼前出現的都是妳。」一番話讓女粉超心動，還有人直呼：「周惟惟（郭雪芙劇中名）不點頭，我點頭。」

▲劉以豪《不能是朋友》霸氣進攻郭雪芙。（圖／翻攝愛奇藝）

▲劉以豪《不能是朋友》霸氣進攻郭雪芙。（圖／翻攝愛奇藝）

▲劉以豪《不能是朋友》。（圖／翻攝愛奇藝）

▲郭雪芙落淚吵架未婚夫。（圖／翻攝愛奇藝）

郭雪芙看似絕情拒絕劉以豪，但其實內心已經一步一步被攻陷，她也開始正視內心感覺，落淚質問未婚夫（孫其君 飾）：「你真的愛我嗎，還是你愛的只是你的計畫？」一氣之下拔下手中的戒指，劇情高潮不斷，讓該劇衝上關注度排行榜，瀏覽量也持續飆升。

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劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友, 馮凱

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