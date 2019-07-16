胡一天《蜜汁燉魷魚》天才大神帥炸！暗戀電競女神10年：我屬於她

記者林奕如／台北報導

胡一天在《親愛的，熱愛的》（又名《蜜汁燉魷魚》）飾演天才電競大神吳白（Dt），冷酷又寡言的他，一登場就吸引女粉目光，他對任何事情都不關心，心中只有電競女神Appledog艾情（王真兒 飾），起因於12歲被表哥韓商言（李現 飾）拉去看電競比賽，對女神一見鍾情，暗戀10年超專情。

▲胡一天《親愛的，熱愛的》飾演吳白Dt。（圖／翻攝自微博）

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該劇正在熱播，不少人陷在霸氣K&K俱樂部老大韓商言（李現 飾）和軟萌學霸佟年（楊紫 飾）浪漫愛情。不過劇中另一條感情線也備受關注，胡一天出演「神之左手、天才少年」吳白，神秘又寡言的人設，帥度不輸男主角李現，最新一集，他跟上女神腳步，變成電競選手，霸氣拿下世界冠軍，和艾情賽前在後台對話，讓粉絲更陷在他的魅力當中。

▲▼胡一天劇中暗戀表哥隊友Appledog艾情10年。（圖／翻攝自微博）

事實上，《親愛的》該劇改編墨寶非寶小說《蜜汁燉魷魚》，講述是佟年和韓商言愛情故事，胡一天飾演的吳白在這部戲是配角。另一本小說《密室困游魚》吳白是主角，由於他是K&K戰隊主力，艾情則是敵對SP戰隊的領隊，被爆料戀情震撼電競圈，小說中他霸氣宣告天下，「賽場上Dt屬於戰隊，無關私人感情。賽場下，我屬於她，無關任何人。」就連Dt也代表dog's time的意思，他的冠軍都是為了她，專情的人設，讓不少書迷也敲碗，希望能看這一部小說真人化。

▲胡一天劇中角色專情。（圖／親愛的微博）