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劉德華35年前「康熙帝」嫩照出土！《鹿鼎記》攜手梁朝偉超經典

記者林奕如／台北報導

劉德華（華仔）新電影在台上檔，他也賣力宣傳，開出千萬好票房。他在1984年時還是新人，和梁朝偉合演《鹿鼎記》，在稚氣未脫又要裝成熟的模樣卻恰恰符合書中角色，被金庸大師稱讚為「最滿意」的版本，至今依舊是經典，他凍齡不變，魅力依舊。

▲▼劉德華出席《鹿鼎記》。（圖／KKTV提供、記者張一中攝）

劉德華1984年演出《鹿鼎記》，至今魅力依舊。（圖／KKTV提供、記者張一中攝）

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KKTV與香港最大的電視台TVB合作，開設「TVB專區」，上架80、90年代多部經典港劇，總集數超過1300集，光是「金庸武俠系列」就超過300集，包含由梁朝偉、劉德華主演的復刻版《鹿鼎記》，古天樂主演的《神鵰俠侶》、周潤發版本的《笑傲江湖》等。另外《上海灘》、《新紮師兄》系列、《烈火雄心》系列等經典時裝劇，宮鬥劇始祖《宮心計》I、II等，都包含在內。

▲梁朝偉、劉德華兩大男神的《鹿鼎記》，重現兩人青澀模樣 。（圖／KKTV提供）

▲劉德華、梁朝偉合作《鹿鼎記》。（圖／KKTV提供）

1995年《神鵰俠侶》被許多劇迷封為「無法被超越的經典版本」，俊美的古天樂與仙氣逼人的李若彤，活脫是從小說中走出來的人物，古天樂曾在訪問中透露，「這算是我第一部做男主角的劇，說真的，開拍前我沒有特意去翻看舊作，就是不想給予壓力自己。不過我是因為看過華哥版本的《神鵰俠侶》，才開始看金庸小說，所以當時這個劇本非常吸引我。」

▲古天樂與李若彤的《神鵰俠侶》，是許多劇迷心中無可超越的經典（圖／KKTV提供）

▲古天樂與李若彤的《神鵰俠侶》，是許多劇迷心中無可超越的經典。（圖／KKTV提供）

除了經典重現，新戲《十二傳說》也將播出，該劇以12個香港民眾熟知的都市傳說作為基礎，是結合靈異與辦案雙重主題的現代劇，包含新娘潭鬼新娘、榕樹精殺人事件、大學校園不思議事件、石獅成精事件、華富邨UFO綁架、盧亭魚人殺人事件、電視台殺人事件、七姊妹金蘭姊妹殺人事件、抗日達德學校殺人事件、海盜寶藏殺人事件和狐仙殺嬰事件等，劇組還去這些傳說的發生地點取景拍攝，播出期間適逢鬼月，更添懸疑恐怖感。

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劉德華, 梁朝偉, 鹿鼎記, 古天樂, 李若彤, 神鵰俠侶

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