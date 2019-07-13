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男友同居一女…被抓包解釋「她是前女友」！本土劇真人娜美心碎了

記者林奕如／台北報導

張家瑋擁有E奶、火辣曲線，被封「本土劇真人娜美」受到關注，她在民視《大時代》飾演惡女游素素，前期為了愛情迷失理智，後期清醒覺悟，幫王瞳復仇成功。戲如人生，她曾有過一段愛情也是如此，為愛昏頭，在不知情的情況下疑似當了小三，傷害很深。

▲張家瑋《大時代》飾演惡女游素素。（圖／民視提供）

▲張家瑋《大時代》飾演惡女游素素受到關注。（圖／民視戲劇Youtube、張家瑋臉書）

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「女生為愛情可以做的事情，妳都沒有想到當下多麽瘋狂。」張家瑋分析游素素角色，她覺得女生容易為愛犧牲，為愛去努力改變一切，是旁人怎樣勸都勸不來，只有自己清醒了，才有可能學會保護自己。

▲張家瑋《大時代》飾演惡女游素素。（圖／民視提供）

▲張家瑋年輕時一度為愛昏頭。（圖／張家瑋臉書）

她透露，自己年輕時不懂愛，曾交往過一任男友，全心全意付出，但男方總是不願意曝光自己住家，藉口跟家人住不方便，張家瑋說：「覺得彼此什麼事情要坦誠，也說過想要見他的家長，也有想過要送他回家，但他就會說很多理由，神情越來越慌張。」

她雖然覺得奇怪，但馬上陷入熱戀根本沒有多想，但紙是包不住火，最後被張家瑋發現男友其實和一個女生同居，男友則解釋：「女生是前女友，已經分手了，只是還住在一起沒有搬走。」張家瑋一聽超崩潰，雖然想相信男友他已經分手，但他和前女友住在一起，實在不能接受。

▲《綜藝新時代》。（圖／民視提供）

▲張家瑋擁有火辣身材。（圖／民視提供）

張家瑋要男友處理好前一段感情，再來跟她聯絡，「他一開始還有傳訊息，但之後消失不見，對我的訊息已讀不回，結果5個月後他才回覆我，只說想重新來過。」

但就是這段時間，張家瑋冷靜思考這段感情，她認為，男方破壞了她最重視的信任，已經踩到地雷，「每個人都值得好好被對待，我不喜歡這樣感覺，因為他這樣處理事情，不只傷害他的前女友，也傷了我，真的是讓兩個女生傷心。」

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張家瑋, 游素素, 余秉諺, 李志前, 大時代, 本土劇真人娜美, 真人娜美

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