《大逃殺》男星驚罹「血液癌症」
法鬥網紅「君根弟弟」過世
「金在中女團」要來台灣了
林郁婷、楊勇緯都來了!王建民、彭政閔坐鎮《冠軍之路》　陳傑憲已二刷

記者蕭采薇／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，中華代表隊目前已在高雄國訓中心展開熱血集訓。為了替選手們壯行，中華職棒20 日特別舉辦《冠軍之路》紀錄片包場，由「台灣隊長」陳傑憲領軍，不僅教練團王建民、彭政閔等傳奇球星全到齊，現場更有奧運金牌林郁婷、楊勇緯等戰友跨界助陣，現場星光熠熠，氣氛熱血沸騰！

▲林郁婷、羅嘉翎、彭政閔、林岳平、陳傑憲、楊勇緯到場支持《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

▲導演龍男（中）及奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎（右）、奧運拳擊金牌選手林郁婷（左）到場觀影。（圖／中華職業棒球大聯盟提供）

傳奇大合體！王建民、彭政閔坐鎮　金牌女神林郁婷現身力挺

這場包場活動宛如台灣運動界的「復仇者聯盟」，除了經典賽中華隊全體成員，更特別邀請了奧運拳擊金牌林郁婷、柔道銀牌楊勇緯及跆拳道銅牌羅嘉翎到場。跨項目的運動員齊聚一堂，展現台灣英雄彼此支撐、共同集氣的強大凝聚力。

▲林郁婷、羅嘉翎、彭政閔、林岳平、陳傑憲、楊勇緯到場支持《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

▲打擊教練彭政閔到場支持《冠軍之路》。（圖／中華職業棒球大聯盟提供）

中華職棒會長蔡其昌也親自出席，並偕同總教練曾豪駒，以及教練團名單中的傳奇人物：「沈默王牌」王建民、「恰恰」彭政閔、高國輝、林岳平、高志綱、陳江和及張建銘等人。這群曾在國際賽場上讓台灣人瘋狂的教練們，與新一代國手一同觀影，象徵著信念的傳承。

陳傑憲二刷「心境大不同」：穿上國家隊球衣，責任就是榮耀

身為本屆台灣隊長的陳傑憲，這已經是他第二次觀看《冠軍之路》。他感性分享，第一次看時心情比較輕鬆，但這次在經典賽前夕再看，壓力明顯不同：「這次壓力更大，因為我們即將穿上代表國家的球衣，身上背負的是責任，也是一種榮耀。」

▲林郁婷、羅嘉翎、彭政閔、林岳平、陳傑憲、楊勇緯到場支持《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

▲續任「台灣隊長」的陳傑憲到場支持《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

陳傑憲提到，雖然有些運動員必須獨自站在場上戰鬥（指奧運戰友們），但他很慶幸自己擁有一群優秀的教練團與後勤團隊，「這次看完後，我一直在思考如何跟團隊溝通、讓凝聚力更強，一起打出一場勝仗。」

蔡其昌笑談「人行立牌」哏　曾豪駒：失敗給你經驗

已經「7刷」紀錄片的蔡其昌會長則在現場大開玩笑，提到片中曾記錄球員黃恩賜因為比賽差點趕不上婚禮，他當場點名台下球員：「有沒有人要結婚的？趕快先處理好，免得到時候又要做『人行立牌』！」引發全場爆笑。

▲林郁婷、羅嘉翎、彭政閔、林岳平、陳傑憲、楊勇緯到場支持《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

▲（左至右）導演龍男、奧運拳擊金牌選手林郁婷、中華職棒會長蔡其昌、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎一同出席欣賞《冠軍之路》。（圖／中華職業棒球大聯盟提供）

總教練曾豪駒也感性表示，這部片不只是紀錄，更是給予勇氣，「當初會長跟我說過，成功帶來喜悅，失敗給你經驗。縱使有時候會害怕失敗，也希望大家勇於挑戰，成就更好的自己。」

2026 經典賽前哨戰！紀錄片熱映中「親子場秒殺」

《冠軍之路》詳實記錄了台灣棒球從低潮、挫敗到重新站上國際舞台的集體記憶。隨著 3 月經典賽即將到來，這部片不僅是影迷的感動，更是選手們賽前的心理支撐。

▲林郁婷、羅嘉翎、彭政閔、林岳平、陳傑憲、楊勇緯到場支持《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

▲奧運柔道銀牌選手楊勇緯到場欣賞《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

目前《冠軍之路》全臺熱映中，24 日即將舉辦的北、新、中「親子限定場」票券已瞬間秒殺。主辦單位也歡迎各界進行包場，一同在經典賽月到來前，走進戲院為夢想與台灣棒球吶喊。

▲林郁婷、羅嘉翎、彭政閔、林岳平、陳傑憲、楊勇緯到場支持《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

▲投手教練林岳平（左）與奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎（右）一同欣賞《冠軍之路》。（圖／中華職業棒球大聯盟提供）

 

