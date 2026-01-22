ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《大逃殺》男星驚罹「血液癌症」
法鬥網紅「君根弟弟」過世
「金在中女團」要來台灣了
劉冠廷回屏東變「人形吉祥物」！廣播放送全村排隊　坦言動念生二胎計畫曝

記者蕭采薇／台北報導

金馬男星劉冠廷22日以代言人身分，出席家扶基金會寄養家庭記者會。今年他事業運超旺，一連主演《雙囍》、《功夫》兩部賀歲強檔，行程滿檔的他仍堅持回屏東老家過年。他受訪時忍不住自嘲，現在回老家已經變成「村里吉祥物」，大年初一甚至得在廟口開「小型見面會」，連老婆孫可芳（小豆）都逃不過與村民合照的命運。

▲劉冠廷坦言想為兒子「小太陽」添個玩伴。（圖／家扶基金會提供）

▲劉冠廷事業運超旺，近來一連主演《雙囍》、《功夫》兩部賀歲強片。（圖／家扶基金會提供）

初一變打卡景點　廟公廣播「劉冠廷回來了」

談起過年計畫，劉冠廷笑說回「老家」高樹鄉菜寮村老家吃年夜飯是絕對不能少的，但近年來卻多了一個「特殊儀式」。原來每到大年初一他去拜拜時，廟裡的主委就會拿著麥克風廣播：「劉冠廷來拜拜了！」接著村民們就會開始攜家帶眷到廟口排隊合照。

他不改幽默本色笑說，有些村民甚至為了「搶頭香」，除夕夜就會先騎車來家裡巡邏，確認他到底回來沒。好脾氣的他來者不拒，現在連孫可芳也加入行列，夫妻倆一起變成村裡的「人形立牌」。

2歲兒根本天才！去動物園「只看螺絲」

聊到快滿2歲的寶貝兒子「小太陽」，劉冠廷臉上父愛藏不住。他透露兒子現在展現出驚人的語言和觀察天賦，不只會算數、會組織句子，甚至有點「理工男」特質，已經會數數字。他大笑分享：「之前帶他去動物園，他不看動物，反而指著看板上的螺絲說『這是螺絲』！」

此外，小太陽也有浪漫的一面，有次在路邊撿了一根樹枝，眼神堅定地送給爸爸當禮物。這份「大禮」讓劉冠廷融化，至今仍珍藏在自己的公仔櫃裡。他也分享某次半夜幫兒子換尿布擦藥，睡夢中的小太陽竟然迷迷糊糊說了一句「謝謝爸爸」，讓他瞬間覺得一切辛苦都值得了。

▲劉冠廷坦言想為兒子「小太陽」添個玩伴。（圖／家扶基金會提供）

▲劉冠廷坦言想為兒子「小太陽」添個玩伴。（圖／家扶基金會提供）

拚二胎先緩緩　坦言想給兒子找伴

既然兒子這麼可愛，是否有計畫拚第二胎？劉冠廷坦言確實和老婆討論過，也曾動念想加入寄養家庭行列，給小太陽一個伴。但他感嘆照顧小孩真的不容易，隨時都要繃緊神經，像之前小太陽不小心撞到櫃子受傷，就讓夫妻倆心疼不已，「這過程真的很辛苦，覺得要好好思考。」而他擔任家扶代言人，確實也和孫可芳討論過，或許可以用「寄養家庭」的方式，給小太陽一個玩伴，但後來考慮藝人工作時間不定，只能先作罷。

化身寄養家庭代言人　呼籲大眾成「愛的燈塔」

首度擔任家扶寄養家庭代言人，劉冠廷在拍攝公益廣告過程中深受感動。他看見孩子從不知道家是什麼，到最後與寄養家庭融為一體的過程，「寄養家庭對寄養兒少來說，像是燈塔般的存在，陪伴孩子度過黑暗時刻。」

他也感性呼籲，雖然寄養家庭在照顧過程中付出極大心力，但經歷過的努力與困難，最終都會成為人生的養分，「希望能在大家心中默默埋下種子，光是主動去了解寄養服務，對寄養家庭就是很大的鼓勵。如果還在擔心自己是否適合，不妨先打電話到家扶問問看！」

 

劉冠廷

