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台北電影獎／小薰認了「預習結婚」！鄭人碩放閃：拿獎台上告白

記者林映妤／台北報導

第21屆台北電影獎13日於中山堂舉行，《寒單》鄭人碩、小薰（黃瀞怡）情侶檔再度合體，2人大方曬恩愛，穿起禮服宛如預習拍婚紗照！小薰自爆鄭人碩提過結婚話題1、2次，但沒有正式求婚，「他只有說這套婚紗很好看，這不算求婚啦，這叫求婚誰要嫁啊！」鄭人碩則笑說，若得獎會在台上告白！

▲▼2019台北電影節入園酒會,台北電影獎,鄭人碩,小薰。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭人碩、小薰放閃。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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鄭人碩一下來受訪就說，「預習一下（婚禮）啊！」隨後笑說，「沒有啦我會被砲轟到爆。」關於結婚計畫2人順其自然，目前工作為主，但鄭人碩說，「辦了（婚禮）你們（記者）一定吃飽喝足，但這兩年不可能啦，酸民的攻擊其實會受不了，我這種有抗壓性的也有點受不了了。」

▲▼鄭人碩、小薰。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼鄭人碩、小薰表示有聊過結婚話題。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼鄭人碩、小薰。（圖／記者黃克翔攝）

若得獎會在台上獻給女友愛的告白嗎？鄭人碩大方表示：「會啊，對台北電影節告白啦！說真的，得獎是工作人員的功勞，也不是她一個人的啊！」眾人拱2人來個「幸運之吻」，鄭人碩大叫，「你們給我啊！」嚇得記者鳥獸散，畫面超爆笑。小薰今透膚禮服展現胸前美，女友那麼辣會擔心嗎？鄭大方表示對方展現自信，完全不會限制。

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本屆頒獎嘉賓包括李屏賓、李烈、林依晨、林心如、許瑋甯、陳庭妮、隋棠、謝欣穎、李千那、林書宇、張榕容、徐若瑄、陳意涵、夏于喬、宋芸樺、邱澤、柯佳嬿、吳可熙、曾珮瑜、李李仁、鄭人碩、施名帥等人，而陳勢安、朱俐靜則擔任表演嘉賓。

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台北電影獎, 第21屆台北電影獎, 台北電影節

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