找秦祥林演男一原因...46年後首度曝光！李行曝秦漢拒演才找他　

記者蕭雅玲／高雄報導

資深影后甄珍的「甄愛高雄群星會」系列活動，今（12日）起在高雄登場，演藝圈好友這兩天也陸續抵達高雄，現身力挺。而下午舉辦「那些年我們追的電影夢」，甄珍與秦祥林、向華強、張小燕、楊貴媚、導演李行、王童、朱延平、劉偉強等人也難得齊聚座談會，300多位粉絲把現場擠爆。

▲秦祥林與甄珍參加《那些年我們追的電影夢》座談會。（圖／高雄市政府新聞局提供）

秦祥林談到甄珍是他生命中的貴人，當年因鄧光榮酬勞談不攏，辭演《心有千千結》，讓他有機會當上男一，座談會中卻遭導演李行吐槽說：「胡說八道！」並首曝當年選角的內幕表示：「是因為鄧光榮要去國外拍黑社會片，所以才無法拍！」

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▲李行在座談會中回憶46年前拍戲的往事。（圖／高雄市政府新聞局提供）

而當年確定鄧光榮無法接拍《心有千千結》，李行導演第一時間便找了秦漢來演男一，又因為秦漢到要香港拍戲，講完後便對著秦祥林說：「如果秦漢要拍，就沒有你了！」並接著說，若當年秦漢要來演《心有千千結》，就不會有後來的「二秦二林」，讓全場大笑。

但李行也對於秦祥林第一部戲的表現很滿意，後來還找了秦祥林演了《婚姻大事》，並主動幫他調漲酬勞，沒想到兩人拍完這部戲之後，就再也沒有合作過了！