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龍五兒子娶台女神郭碧婷！　準婆婆陳嵐大手筆「買地」寵媳婦

記者蕭雅玲／高雄報導

甄珍從影50年舉辦「甄愛高雄群星會」，今（12日）在高雄登場，演藝圈好友向華強陳嵐夫婦也特地抵台力挺。陳嵐透露，與向華強婚後生下大兒子向佐，剛好甄珍搬了新居買新床，「就叫我兒子（向佐）去跳床，在上面搖了半個鐘頭，就有了子千！」讓全場人大笑。

▲▼0712 甄珍「甄愛高雄群星會」-向華強,陳嵐。（圖／記者黃克翔攝）

▲向華強與陳嵐夫妻現身高雄，出席甄珍「甄愛高雄群星會」活動。（圖／記者黃克翔攝）

大兒子向佐與郭碧婷即將結婚，小倆口雖曾說過不想擺喜酒，她也說「會尊重他們」，因向華強在華人演藝圈人脈廣泛，陳嵐也怕「請少了誰又會得罪人」，但透露「應該會在台北辦，只是不知道何時！」郭碧婷日前被媒體拍到疑似有喜？對此陳嵐否認說：「沒有啦！」並解釋，是當天風太大，衣服飄起來的錯覺吧！「他（向佐）也35歲了年紀不小了，我希望他們今年可以搞定（婚事），明年懷小孩！」，她強調，自己不急著抱孫，若兒子婚後有小孩：「不要指望我帶，他們自己帶！」

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▲▼0712 甄珍「甄愛高雄群星會」-陳嵐。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳嵐笑談準媳婦郭碧婷大誇她很好。（圖／記者黃克翔攝）

她坦言對未來媳婦印象很好，「我們都是摩羯座，她很慢熱，但很有主見，尤其對流浪動物愛心氾濫這塊！」未來媳婦養了70幾種流浪貓、狗，以及其他流浪動物，日前她也跟郭碧婷說：「若妳有生小孩準備的話，妳的愛心氾濫要『Stop』，不然永遠收留不完，妳根本照顧不了！」而她還擔心這些流浪動物沒地方可收養，在郭碧婷家旁邊買了一塊地，幫她蓋好房子、規劃區域，讓她養流浪動物。

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陳嵐, 郭碧婷, 向佐, 向華強, 甄珍, 劉子千

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