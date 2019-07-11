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命理師斷言：李榮浩越老桃花旺！再解「犯錯一招求和」楊丞琳秒心軟

記者林彥君／台北報導

楊丞琳和李榮浩認愛4年，李榮浩今（11日）曬出鑽戒，公布求婚成功好消息，讓粉絲開心獻上祝福。通靈命理師江嘉葉算出兩人的前世相遇，不過江嘉葉直言，李榮浩越老桃花越旺，「應避免跟女性接觸過密，楊丞琳很兇，一根頭髮都容不下。」

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▲▼ 楊丞琳和李榮浩。（圖／取自楊丞琳、李榮浩臉書）

▲楊丞琳被李榮浩求婚成功。（圖／取自楊丞琳、李榮浩臉書）

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江嘉葉說，李榮浩和楊丞琳在前世關係不深，兩人當時僅是一般的朋友，互相有好感，可是男方一直沒有展開追求，不過非常喜歡女方，「他心中一直有心願，於是帶著心願求地府讓他完成心願，審判官要看他在人世的表現後，也得知楊丞琳心中一直有李榮浩，兩人沒有深交所以心中有遺憾，男方比較喜歡女方，在今世再續前緣需要經過4年戀愛相處。」

▲楊丞琳答應李榮浩求婚。（圖／翻攝自李榮浩臉書）

▲楊丞琳答應李榮浩求婚。（圖／翻攝自李榮浩臉書）

江嘉葉看兩人的面相，表示：「楊丞琳不會引退，她很有抱負，現在如日中天，兩人事業不會因為結婚受影響，婚後也維持現狀，楊丞琳可能會更旺，因為鼻子有亮光，李榮浩的顴骨突出、不夠圓潤，唇形滑潤，想人感情白頭偕老沒問題。」

江嘉葉提醒：「李榮浩容易被女鬼纏，桃花越老越旺，避免跟女性接觸過密，不要有女性好閨蜜，楊丞琳一根頭髮都容不下，會非常在意，夫妻緣都很密合，只要李榮浩小心，婚姻不會有問題，犯錯只要下跪求，楊丞琳就會心軟。」

▲通靈命理師江嘉葉。（圖／通靈命理師江嘉葉提供）

▲通靈命理師江嘉葉。（圖／江嘉葉提供）

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