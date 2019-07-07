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KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？

記者林彥君／台北報導

卓毓彤（熊熊）和林柏昇（KID）主持《星光雲！RUN新聞》，熊熊在今年1月和KID在節目中體驗「一日夫妻」突擊婚禮，粉紅泡泡羨煞旁人。熊熊今（7日）在IG上貼出KID的維基百科截圖，配偶欄竟然被寫上「卓毓彤（熊熊）」，她貼出笑哭的貼圖並標記KID，表示：「是誰？自首無罪，＠circuskidd 我的求婚呢？」

▲▼KID和熊熊錄《RUN新聞》。（圖／ETtoday）

▲KID和熊熊曾一起錄《RUN新聞》見習婚禮。（圖／ETtoday）

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熊熊在1月播出的《RUN新聞》中穿上超深V白色禮服，和KID十指緊扣走進婚禮會場見習，她更大方和KID近距離借位接吻，幸福的畫面讓網友暴動，KID當時也牽著熊熊甜蜜宣示：「我跟熊熊結婚了。」沒想到當時的節目效果被網友誤會，熊熊強調自己是未婚女子，希望網友不要把節目上的效果當真，「我們RUN是假結婚啦。」

▲▼ 《RUN新聞》。（圖／ETtoday）

▲▼KID和熊熊在《RUN新聞》體驗「一日夫妻」。（圖／ETtoday）

▲▼ 《RUN新聞》。（圖／ETtoday）

熊熊的貼文也釣出正在服兵役的KID，不過KID反而歪樓回應：「我覺得職業裡有歌手比較誇張。 」對此熊熊透過經紀人表示，「看到後覺得實在太酷了，竟然有人比我的爸媽更關心我的幸福，好想知道修改的網友是誰！」而KID的維基百科的配偶欄位事後已被刪除，不過粉絲看到熊熊的貼文，紛紛留言：「祝福」、「配偶欄打錯了，熊熊明明是跟張立東」、「誰亂搞，誇張耶！熊熊明明是在我的欄位上。」
 
▲▼熊熊。（圖／熊熊IG）

▲▼熊熊發文澄清。（圖／熊熊IG）

▲▼ 熊熊發文。（圖／取自熊熊IG）

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