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獨／邵庭曝被騙千萬官司進度！當事人稱「錢在泰國」存簿一刷...真相讓她傻眼

記者林彥君／台北報導

邵庭在去年12月於臉書上寫下被認識10年的男性朋友詐騙，事後向《ETtoday星光雲》表示受騙金額高達千萬元。邵庭近日出席寵物用品展，推廣自家品牌POPOLA商品，對於該位騙她的朋友，無奈表示：「官司進行中，他消失了、避不見面，訊息也不讀不回，我們在父親節當天要第一次開庭。」

▲▼邵庭。（圖／記者林彥君攝）

▲邵庭在寵物用品展擺攤。（圖／記者林彥君攝）

邵庭說，該位騙她的朋友連自己的親哥哥都欺騙，「我跟律師的立場都是只要把錢還我們，就不追究，沒有要他家破人亡。他騙大哥錢在泰國，還拿了一本存摺，大哥隔天飛往泰國，到了當地的銀行，才知道存摺上是假的匯款紀錄，連自己的家人都騙，大哥也認清自己的弟弟。」

▲▼邵庭。（圖／POPOLA X邵庭提供）

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▲邵庭近期重心都在經營電商事業。（圖／POPOLA X邵庭提供）

對方的爸爸、大哥和大嫂事後有出面道歉，不過當事人卻神隱。目前已扣押對方的不動產，有兩間房子，其中一間是和大哥共同持有，「他的爸爸和大哥要我一定要扣押，他現在還是過得好好的，繼續借錢，可能還有人會資助他吧！」

▲▼老公「暖舉」感動邵庭：從頭開始。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）

▲邵庭天性樂觀。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）

邵庭說騙她的人至今還在台灣，雖臉書已被對方封鎖，但會有熱心的網友幫忙截圖傳給她，「他一直說自己過得很辛苦，一顆雙胞胎麵包從早吃到晚，還感謝大家相信他，他要重新站起來。」這讓邵庭不敢置信，委託的律師也說：「他可能要捲土重來，呼籲大家小心。」

樂觀的她並沒有因為該事件影響對人的信任，「我還是沒有防備，要防著人實在太辛苦了，我一直不覺得人會因為利和益變得可怕，我相信人都是好人，這件事讓我知道人會因為利益改變，我的姊姊和爸爸提醒我防著合夥人，但我覺得這樣會不快樂。」

▲▼ 邵庭。（圖／ 翻攝自Facebook／邵庭）

▲邵庭近期重心轉往電商。（圖／ 翻攝自Facebook／邵庭）

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