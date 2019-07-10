黑人休學5天後入伍：爺接電話才知！他為籃球「起笑」遺憾：爸沒看過我練球

記者林彥君／台北報導



42歲的陳建州（黑人）擔任中華藍領隊，將帶隊參賽12日在彰化開打的第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽。熱愛籃球已有30年的黑人今（10日）在中天《叫我神隊友》錄影前分享當初因和同學打籃球引起興趣，他感性地說：「爸爸沒看過我練球，我一生的遺憾，比賽同學父母會來加油、一起吃飯，而我是獨自回家。」

▲陳建州分享自己和籃球的緣分。（圖／記者林彥君攝）

黑人在國三開始練籃球，自認不愛念書，從小就換了好幾間學校，小學念了2所、國中2所，讀基隆商工後考上文化大學觀光系，當時重心放在打籃球的他，為了培養專長他選讀觀光系，「我和教授互看，教授看到我表情很崩潰，他覺得我來鬧的，覺得我來混文憑。」

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為加入職業籃球訓練，黑人在大二那年決定休學，在20歲服兵役，「記得我在周四休學，下周一12月17日就當海軍艦艇兵，區公所的阿姨還說我『起笑』，她只聽過辦緩徵，沒有聽過有人想要提前入伍。」

▲黑人細數自己讀過的學校。（圖／記者林彥君攝）

黑人透露因擔心家人阻止他的決定，在入伍後才打電話告訴爺爺，「因為新兵只能打一通電話，我跟爺爺說我在部隊，我知道他會阻止我休學，爺爺聽到回我『也好』，他知道我不是讀書的料。」

黑人父母在他小學就離異，他先跟著媽媽，後來和爸爸同住，後來爸爸在空難中離世，促使他個性早熟，他因為CBA時期在供養隊，每個月有3萬8000元營養金，孝順的黑人把信封原封不動交給爺爺做為家用，「爸爸離開家中頓失收入，我來代替他這一份。」

▲黑人和范范常在網路上分享生活。（圖／翻攝自IG／范瑋琪）