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73歲奧斯卡影后變百萬網紅！狂po高齡「時尚穿搭」Q翻

記者林映妤／台北報導

奧斯卡影后黛安基頓（Diane Keaton）主演新片《舞娘辣辣隊》改編自全美最激勵人心，由一群阿嬤所組啦啦隊的真實故事。演技已備受肯定，長相依舊仙氣十足的黛安基頓，除了在片中不用替身親自大秀性感啦啦隊舞技之外，現年73歲的她現在更是擁有百萬粉絲追蹤的時尚網紅！

▲▼《舞娘辣辣隊》黛安基頓。（圖／牽猴子提供）

▲▼《舞娘辣辣隊》黛安基頓展現活力熱舞。（圖／牽猴子提供）

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▲▼《舞娘辣辣隊》黛安基頓。（圖／牽猴子提供）

其實黛安基頓14歲時還真的參加過學校啦啦隊的甄選考試，但是沒有通過，「所以我馬上告別了跳舞這領域，更專注在唱歌和表演上。」事實也證明她的選擇相當正確，因為告別啦啦隊12年後她就以《教父》中扮演艾爾帕西諾的老婆，吸引眾人目光；更在5年後的《安妮霍爾》拿下奧斯卡最佳女主角。

▼黛安基頓常在IG分享穿搭。（圖／翻攝自IG／黛安基頓）

▲▼黛安基頓常在IG分享穿搭。（圖／翻攝自IG／黛安基頓）

▲▼黛安基頓常在IG分享穿搭。（圖／翻攝自IG／黛安基頓）

▲▼黛安基頓常在IG分享穿搭。（圖／翻攝自IG／黛安基頓）

▲▼黛安基頓常在IG分享穿搭。（圖／翻攝自IG／黛安基頓）

早於《安妮霍爾》男裝扮相吸引影迷爭相討論的黛安基頓，對於時尚相當有想法。她每天在IG上分享穿搭，並坐擁超過百萬粉絲！呼應《舞娘辣辣隊》劇情，面對已老年紀，黛安基頓不諱言自己害怕死亡，「但我現在還活著，每天早上醒來有我的狗和陽光迎接我，我就會感到非常高興，我還活著。而且我喜歡IG和攝影，和大家分享實在非常有趣，但很不幸有個缺點就是我一直在關注我有多少粉絲！」

《舞娘辣辣隊》7月12日上映。

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舞娘辣辣隊, 黛安基頓, 賈姬威佛

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