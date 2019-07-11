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王彩樺「只穿三角褲」薄紗透視辣翻！閉眼激吻「兒子」許富凱回春

記者林奕如／台北報導

王彩樺誠意十足，今出席華視《鬥陣來鬧熱》開播記者會，透視薄紗下只穿內衣、三角褲，一出場就讓眾人驚呼連連。事實上，她先前擔任金曲獎頒獎嘉賓，已經瘦身3個月，一天只吃一餐多一點，肚子餓了就吃芭樂，50歲的她身材得宜，自豪沒有妊娠紋，「老公很性福那是當然」。

▲▼華視戲劇《鬥陣來鬧熱》首播記者會方駿、王彩樺、許富凱、何蓓蓓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王彩樺辣到不行，獻吻兒子許富凱。（圖／記者屠惠剛攝）

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王彩樺劇中和許富凱飾演母子，私底下也真的形同母子，她透露，本來是許富凱歌迷，還去演唱會聽歌，猛跟老公誇讚：「他真的好會唱，好有魅力。」合作拍戲之後，「可以感受到他的認真，戲好主持好，歌又唱得好。」姊妹淘羅巧倫更說要嫁給他。今王彩樺在台上直接獻吻兒子，讓他臉上留下口紅印。

▲▼華視戲劇《鬥陣來鬧熱》首播記者會方駿、王彩樺、許富凱、何蓓蓓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王彩樺薄紗透視，下半身只穿三角褲。（圖／記者屠惠剛攝）

王彩樺今為了出席記者會誠意十足，黑薄紗透視蠻腰和美腿，沒有刻意量體重，但對目前身形滿意，她說：「畢竟50歲了，瘦一點也比較輕盈，有一點女人味，為了穿下這身衣服，一早到現在還沒吃。」

▲▼華視戲劇《鬥陣來鬧熱》首播記者會方駿、王彩樺、許富凱、何蓓蓓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《鬥陣來鬧熱》首播記者會何蓓蓓（左起）、方駿、王彩樺、許富凱。（圖／記者屠惠剛攝）

方駿已經5年沒有拍戲，接下這部戲考驗體力和腦力，「拍這部戲，一禮拜工作5天，早上8點出門，直到晚上12點收工，有時累到連明天要錄什麼都不知道，也沒有時間看劇本。」他小20歲嫩妻2015年因胃癌過世，獨自扶養12歲女兒，因為拍戲太忙，女兒請朋友照顧。

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王彩樺, 何蓓蓓, 方駿, 許富凱, 鬥陣來鬧熱

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