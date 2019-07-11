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劉以豪醉酒「肉體交纏」郭雪芙！霸氣抓頭強吻：我好想妳

記者林奕如／台北報導

劉以豪在八大《我們不能是朋友》挑戰道德尺度，有交往10年女友，但同時心動劈腿郭雪芙，最新一集中，他因為喝醉被「撿屍」，被拖在地上滑行，在意識不清時，用一雙長腿以「剪刀腿」招式夾住郭雪芙，兩人肉體交纏，他更霸氣一把抓頭強吻女方，讓人看了臉紅心跳。

▲劉以豪醉酒強吻郭雪芙。（圖／八大提供）

▲劉以豪醉酒強吻郭雪芙。（圖／八大提供）

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劉以豪整個人醉倒癱軟在地，讓送他回家的郭雪芙好尷尬，只好把手伸進男方的西裝褲口袋拿鑰匙，才得以進門，她之後費了九牛二虎之力才把他安頓好，他也在被「撿屍」過程中，雖然醉到神智不清，但吐出真心話告白：「我好想妳」，網友狂留言「他壞到惹人愛。」

▲劉以豪醉酒強吻郭雪芙。（圖／八大提供）

▲劉以豪劇中被郭雪芙吸引。（圖／八大提供）

至於私下喝酒是什麼樣子?郭雪芙透露自己平常只跟很熟的朋友一起喝酒，喝到微醺，很開心的時候就會一直講話，她分享不喝醉的秘訣：「就是要玩遊戲，輸了才喝，然後通常我都是贏的那個，所以都沒喝到。」

▲劉以豪醉酒強吻郭雪芙。（圖／八大提供）

▲劉以豪醉酒，郭雪芙尷尬從他口袋拿出鑰匙。（圖／八大提供）

劉以豪自爆曾經醉到邊洗澡邊吐，但沒辦法接受「失控」這件事，所以就算喝醉，也還是很清楚自己在做什麼，「當我發現我會很口渴，看到什麼都想喝，而且開始跟不認識的人講話的時候，我就知道我差不多了。」他自己喜歡品酒，不喜歡亂喝酒，更討厭喝醉。

該劇至今播出6集，每一集都引爆討論度，成為近期網友熱搜的台劇NO.1，在OTT平台總點擊數破千萬，同步在大陸開播，不到10天已經有上億的點擊。

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劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友, 馮凱

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