許富凱「金曲連6摃龜」王彩樺心疼！「回家關廁所一小時」

記者林奕如／台北報導

許富凱角逐金曲獎台語歌王連6度摃龜，讓粉絲一片哀號，「媽媽」王彩樺也很心疼，當晚典禮結束，趕去火鍋店安慰，許富凱則是苦笑：「更看淡這一切。」但當晚他一回家把自己關在廁所、坐在馬桶上一個小時，他強調沒有哭，只有流鼻涕而已。

▲何蓓蓓、許富凱劇中飾演一對冤家。（圖／記者屠惠剛攝）

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金曲獎前，許富凱看好奪下台語歌王，但無奈連6摃龜，王彩樺安慰：「我說你這麼優秀這麼棒，你歌唱得很好，再努力。」許富凱今出席華視《鬥陣來鬧熱》開播記者會，他坦言，當歌手得一座金曲獎，是很多人的夢幻逸品，（沒有得獎）有淚在眼眶打轉，但覺得不應該難過，參與盛典已經很開心，當晚回家想讓自己沉靜一下，坐在馬桶上一個小時，結果媽媽在外面敲門：「想上廁所。」苦情被媽打斷，讓全場大笑。

▲王彩樺薄紗透視裝好辣，左為方駿。（圖／記者屠惠剛攝）

眾人安慰金曲拿不到，可以拿金鐘，王彩樺連忙安慰，他拍戲有愈來愈進步，可以看到他的成長，更幽默玩笑：「總共拍一個月，他大概一個月後有進入狀況。」方駿劇中飾演他爸爸，每天對手戲滿檔、台詞又多，拍完戲會互相擁抱。

▲何蓓蓓（左起）、方駿、呂雪鳳、羅巧倫、王彩樺、許富凱。（圖／記者屠惠剛攝）

該劇由王彩樺、方駿、許富凱、何蓓蓓聯合主演，是一部以民宿為故事場景的台語情境喜劇，務農為生半退休的林守財 （方駿 飾）與妻子寶珠（王彩樺 飾）生活在一起，他們的兒子林富生（許富凱 飾），因為懷抱發展家鄉熱情，成為青年返鄉創業大軍的一員，用自家古厝開間「鬥陣來」民宿，兼賣咖啡簡餐與文創商品。