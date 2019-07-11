《如懿傳》佛系妃子熬成皇后！霸氣狠嗆：拔了你的舌頭

記者林奕如／台北報導

何泓姍、徐正溪與曹曦文出演的WeTV《鳳奕》點擊量突破11億，成為今年夏天大勢古裝劇。其中曹曦文曾在《如懿傳》中飾演婉嬪，被網友戲稱是無寵無子、默默無聞的佛系妃子，這次終於成皇后，網友直說她是媳婦熬成婆，揚眉吐氣成為皇后啦！

▲曹曦文（右）新戲變皇后。（圖／WeTV提供）

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相較於在《如懿傳》的唯唯諾諾，曹曦文在《鳳奕》則是自帶氣場，在宮中散步都有風範，烙狠話也不輸人，包含「我就拔了你的舌頭，敲了你這嘴伶牙俐齒」、「本宮就是皇后，打人不需要理由。」等台詞。雖然如此，但她其實是人人稱讚的皇后，百姓有難第一時間關心慰問，朝廷有難更化身為談判官，氣場碾壓對手，睿智於一身，

▲曹曦文（右）與何泓姍在《鳳奕》上演閨蜜情。（圖／WeTV提供）



何泓姍劇中飾演輔佐曹曦文的宮女，一路從宮女搖身成為女官，進而成為凝貴妃，她們倆之間的相處，網友腦補組「知書達禮CP」，原來在劇中，何泓姍從小就入宮成為宮女，盡心盡力的輔佐皇后，雖有爭吵畫面，但一幕何泓姍倒在曹曦文懷裡撒嬌模樣喊：「我就是你身邊的小嬪妃」，曹曦文一臉暗藏不住的寵溺笑容，甚至何泓姍病危，曹曦文急奔探望爆哭，兩人在對方落難時不離不棄，閨蜜情看得動人，成為該劇看點之一。該劇即日起在WeTV全劇上架。