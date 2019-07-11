《大時代》煥然復活了！馬俊麟死守秘密「不敢回爸媽私訊」

記者林奕如／台北報導

馬俊麟在民視八點檔《大時代》飾演暖男孫煥然，之前劇情疑似「煥然之死」，真相終於要解開了，原來是被媽媽邱琦雯藏起來治病，他笑說自從墜樓戲播出，太多訊息問他是不是真的領便當了，他都已讀不回，就連自己的爸爸媽媽問起也避而不答，笑說自己保密功夫做得很徹底，只讓老婆知道真相。

▲《大時代》煥然復活了。（圖／民視提供）

馬俊麟角色在墜樓前還跟劇中女友王瞳求婚，沒想到被表哥（余秉諺 飾）推下高樓生死未卜，觀眾粉絲天天敲碗許願希望趕快回來，還好編劇神之手，他大難不死，被媽媽邱琦雯藏起來治病，馬俊麟透露自己爸媽也是忠實觀眾一看到墜樓播出，馬上關心是不是「失業了」，擔心他沒收入養孩子，讓他啼笑皆非。

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▲《大時代》煥然復活了。（圖／民視提供）

休息一個月的馬俊麟，表示除了陪伴雙胞胎兒子「星星」、「元元」，連家裡的兩隻「毛小孩」柴犬也超黏他，很享受從早到晚都有「孩子們」陪伴的時間，也培養出健身運動的好習慣，自己體態變結實，體重也掉了2公斤。

▲王瞳性感變身。（圖／民視提供）

馬俊麟善用「煥然養病」時間，除了在家扮演好爸爸角色，還學會了口琴，原來是回歸第一場戲就要吹口琴，買了口琴自學成功，展現了音樂天份。他表示自己看了劇本真的是「劇情神展開」，為了不劇透守口如瓶，只有讓老婆知道完整劇情，也充分利用時間，帶老婆看預售屋，他說人生很圓滿，明年就可以全家人入住新房了。