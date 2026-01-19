ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳磊陷床照風波首發聲
唐吉訶德「貼標時間」網讚：新天堂
30歲日星遭現行犯逮捕
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

梁小龍 小貞姐姐 謝金燕 張菲 吳佩慈 胡瓜 李運慶 洪詩

宋偉恩化身膽小狗英雄黃偉晉接棒現身

記者葉文正／台北報導

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，由映底子國際傳媒製作，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。

▲黃偉晉現身。（圖／映底子提供）

▲黃偉晉現身。（圖／映底子提供）

最新一集第一單元《月明村的虎靈傳説 下》當中，故事迎來精彩最高潮，原來虎靈能夠幻化成任何人的型態，甚至化身為吳念軒企圖操控探員們，劇中遭到虎靈附身的古芳華（鍾瑶飾）成了最終大魔王，數年來長期透過「虎佑茶」控制整個月明村的居民們，六位探員們這回的最終任務就是混入「靈虎季」現場，進行一連串的關鍵任務，阻止祭祀儀式，成功消滅虎靈，拯救月明村。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃偉晉現身。（圖／映底子提供）

▲洪都拉斯飾演村長備受好評。（圖／映底子提供）

探員宋偉恩在進行解謎過程時，因為劇情設定需由屬狗的探員來找尋關鍵線索，向來容易害怕的偉恩瞬間成了「膽小狗英雄」，頂著黑暗一人隻身前往黑暗的走廊當中執行任務，過程中竟遭到由工作人員打扮的「調皮鬼」惡搞，嚇得連忙退回去，在眾探員們的鼓勵之下，第二次出征彷彿有神力加持，再次遇到工作人員的惡搞絲毫不畏懼，甚至出手反擊，回想起拍攝過程宋偉恩表示：「因為當下的任務是必須要由我來完成，我不想讓大家等我太久，想說忍耐一下裝堅強，我相信我可以的」也慶幸製作單位沒有安排太恐怖的橋段給他。

▲黃偉晉現身。（圖／映底子提供）

▲宋偉恩。（圖／映底子提供）

在最終阻止虎靈祭祀儀式的任務當中，其中有一個有趣的橋段「獻歌」由村長（洪都拉斯飾）帶頭開始接唱虎姑婆童謠，被點到的人需要大聲接力演唱，若失敗則重新來過，在探員們接連失敗的情況下，那個被神眷顧的男人站出來了！宋偉恩再次化身關鍵探員，頂著大沙啞的喉嚨帶著探員們又唱又跳的順利演唱完虎姑婆童謠，成了本場的最大MVP。

回想起拍攝過程，宋偉恩也分享：「小時候我媽都會唱給我聽、教我唱，沒想到有一天，這首歌會派上用場，很妙的感覺，也想起了小時候不乖的時候，被虎姑婆「恐嚇」的那種恐怖感」過程中探員們充滿笑料的互動方式跟真實反應笑翻一堆網友，更有網友大讚洪都拉斯：「洪哥到底是怎麼樣可以這麼嚴肅又認真的錄這段節目啊？」也有不少網友大讚本本：「唱得不錯，下次不要再唱了」這段獻歌的環節也成了本集網友們討論度最高的段落，並紛紛表示：「我從來沒有想過台灣的實境節目可以這樣拍，也太酷了！」「製作單位不管什麼都請給我多拍一些」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

宋偉恩

推薦閱讀

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸巡演盡情唱…廠商心驚1事

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸巡演盡情唱…廠商心驚1事

15小時前

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

1/17 13:03

林俊傑遭控訴PUA前女友！她PO「親密貼臉照」…地下情4年被玩弄

林俊傑遭控訴PUA前女友！她PO「親密貼臉照」…地下情4年被玩弄

12小時前

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

9小時前

唐綺陽運勢／牡羊迎人生轉捩點！巨蟹「感情要面對現實」雙子玩出火花

唐綺陽運勢／牡羊迎人生轉捩點！巨蟹「感情要面對現實」雙子玩出火花

15小時前

爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕

爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕

3小時前

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

1/18 21:58

言承旭力挺李㼈「零酬勞」　回台連拍1天1夜…腰傷噴發仍堅持上陣

言承旭力挺李㼈「零酬勞」　回台連拍1天1夜…腰傷噴發仍堅持上陣

14小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

1/16 19:54

《文森佐》羅喆離世3年！　金高銀探望墓園「我會再來」引鼻酸

《文森佐》羅喆離世3年！　金高銀探望墓園「我會再來」引鼻酸

7小時前

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

1/17 11:21

日綜藝大哥揭潛規則黑幕！　「知名女星被丟給導演」陪睡換演出

日綜藝大哥揭潛規則黑幕！　「知名女星被丟給導演」陪睡換演出

23小時前

熱門影音

《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲

《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲
這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗

費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗
梁云菲公開「已切除子宮」　失落：我是不完整的女人嗎

梁云菲公開「已切除子宮」　失落：我是不完整的女人嗎
典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿

典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人

薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人
蔡依林跟TWS的撒嬌舞來囉

蔡依林跟TWS的撒嬌舞來囉
黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

看更多

【這款錢包百元有找】當兵人的錢包都這麼簡單粗暴嗎？

即時新聞

剛剛
剛剛
24分鐘前0

玉兔買起司棒驚見「不明黑點」！　憂兒吃下肚：有效期限內也有風險

36分鐘前0

陳冠宇告假國訓中心…驚喜現身挺《冠軍之路》　親曝辛苦球員路！

1小時前0

從高雄壽山拍到美國紐約！邵雨薇合體王柏傑談愛　《動物園》定檔了

1小時前0

Lucas退團後「首度同框NCT」！　現身經紀人婚禮合照曝光

1小時前0

風田、金針菇日韓對抗踢鐵板　Lulu與黃偉晉西門町狂殺價

2小時前0

宋偉恩化身膽小狗英雄黃偉晉接棒現身

2小時前0

李國超拍片酬勞沒有全上繳！　談新戲「我就是一個大敗類」

2小時前0

BL台劇床戲褲子退到膝蓋！　夏和熙另一半「比大小多一截」羞了

3小時前63

爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕

3小時前0

周蕙出道27年有喜了！　曝光感情現況：歡迎小鮮肉

讀者迴響

熱門新聞

  1. Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事
    15小時前2623
  2. 張菲被拍信義區買甜點！
    1/17 13:036610
  3. 林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」
    12小時前3422
  4. 「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備
    9小時前165
  5. 唐綺陽運勢／牡羊迎人生轉捩點！
    15小時前
  6. 爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕
    3小時前123
  7. 「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完
    1/18 21:589
  8. 言承旭力挺李㼈「零酬勞」　回台連拍1天1夜
    14小時前42
  9. AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優
    1/16 19:544412
  10. 《文森佐》羅喆離世3年！　金高銀探望墓園「我會再來」引鼻酸
    7小時前16
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合