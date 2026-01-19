ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李國超拍片酬勞沒有全上繳！　談新戲「我就是一個大敗類」

記者葉文正／台北報導

由IP億萬票房電影《角頭》黃金團隊打造全新電影。《Bad Girl》集結多位橫跨世代的實力派演員同台飆戲，其中61歲李國超與56歲高欣欣5年前登記結婚，去年12月補辦婚禮。李國超笑說：「我不是新婚，是老婚了！」更自曝婚後運勢大開，「通告一直來。」被問是否將片酬全數上交老婆，他幽默回應：「我會留私房錢啦！」他在「BAD GIRL」中飾演大反派－唐國忠的軍師角色，並自嘲：「我就是一個大敗類。」

▲李國超笑說自己是大敗類。（圖／曼尼娛樂）

▲李國超笑說自己在片中是大敗類。（圖／曼尼娛樂）

這次金馬影后楊貴媚與重量級演員高捷特別演出，堅強卡司備受矚目，結合動作與愛情元素，將財經碩士高材生愛上黑道家族公子的浪漫愛情故事搬上大銀幕，用女性視角揭開角頭世界的神秘面紗。

▲王瑄(左)與陳孟琪是姊妹淘。（圖／曼尼娛樂）

▲王瑄(左)與陳孟琪是姊妹淘。（圖／曼尼娛樂）

全新電影《Bad Girl》目前正拍攝中，今（19日）開放媒體探班，出品人張芷瑄、出品人王亦衡、出品公司代表周哲毅、監製張威縯、導演李運傑、導演劉佩宜、製作人黃騰浩率領主演張懷秋、陳孟琪、吳念軒、唐國忠、李國超與金馬影后楊貴媚首度在媒體面前公開亮相。

▲高欣欣與李國超剛辦完婚宴 。（圖／記者黃克翔攝）

▲高欣欣與李國超剛辦完婚宴 。（圖／記者黃克翔攝）

片中豪華角頭家族豪宅震撼曝光。出品人張芷瑄表示：「上次我們推出《角頭－浪流連》，角頭的愛情世界受到很多女性朋友的喜愛，這次我們進一步由女性視角揭開角頭世界的神秘面紗，希望拍出不一樣的角頭電影。」

張懷秋在《Bad Girl》飾演外表冷酷的夜店老闆江一帆。身處黑道家族的他，習慣以這套文化處理衝突、與人交涉，當愛情出現，他才意識到，比起家族事業，更想守住心中最重要的人。

潛力新人陳孟琪在《Bad Girl》飾演前途一片看好的財經碩士高材生林書彤，卻意外與張懷秋飾演的霸氣夜店老闆江一帆墜入愛河，然而角頭女人不好當，當乖乖女闖進陌生又危險的世界，愛情與現實的拉扯，讓這段戀情從一開始就不被各界看好。她說：「很開心可以跟小時候的偶像大嘴巴的懷秋哥一起演戲，這次要從乖乖女演到角頭女人，角色有一些轉變，挑戰很大！」

金馬影后楊貴媚在《Bad Girl》飾演角頭女人嵐姐，與張懷秋飾演的江一帆是母子，一心希望守護亡夫打下的江山事業，讓兒子可以接手。她笑說：「看了好幾部《角頭》，我都想說張總（監製張威縯）什麼時候才要找我演個女角頭？這次終於想到我了，而且還給我一個這麼帥的兒子！」曾在《痞子英雄》、《艋舺》演出的唐國忠，這次飾演江家的四爺，與楊貴媚飾演的大嫂嵐姐爭取江家的事業，笑說：「媚姐氣場太強大，演出當下很能感受當下爾虞我詐的緊張氣氛！」資深演員李國超則在片中飾演四爺最信任的左右手，坦言：「難得有機會演個狠角色，演出很過癮！」

李國超也透露，自己很少演電影，這次終於可以「暢所欲言」，把外省掛的黑話在裡面說個夠，這是在電視裡看不到的。

《Bad Girl》，由曼尼娛樂投資股份有限公司、影一製作所股份有限公司、浪凡網路科技股份有限公司、風度國際股份有限公司、巧克麗娛樂股份有限公司共同出品，曼尼娛樂投資股份有限公司製作。

關鍵字

李國超高欣欣

選單收合