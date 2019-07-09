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眾量級家寧買盲包「抽到價值8萬金飾」　Andy慫恿拿去當…她回這樣被網讚太善良！

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber眾量級CROWD時常拍攝彼此互整的影片，不只增加生活情趣也帶給觀眾歡樂，日前他們一起去挑戰在夜市很紅的盲包，家寧決定花2000元分別挑選大、中、小的包裹，沒想到卻抽到總共大約價值8萬元的金飾！

▲眾量級CROWD的YouTube頻道擁有146萬訂閱人數。（圖／翻攝自眾量級 CROWD臉書）

▲眾量級CROWD經營的YouTube頻道有146萬訂閱人數。（圖／翻攝自眾量級 CROWD臉書）

家寧連續3天去夜市尋覓盲包攤販，終於買到後和Andy決定另外找一天在家裡開箱，東西就先放在男方家，她萬萬沒想到的是對方趁機掉包，把原本在裡面的東西換成貨真價實的金飾。到了開箱影片拍攝日時，接連開出了胸罩、包包、肚臍貼、帽T和球鞋等東西後，她看起來有點失去興趣，最後開到金項鍊也只淡定地說：「以我們剛開箱的狀況來說已經讓我…心灰意冷。」

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▲家寧看到是金項鍊時不相信是真的。（圖／翻攝自眾量級CROWD YouTube）

▲家寧看到是金項鍊時不相信是真的。（圖／翻攝自眾量級CROWD YouTube）

在Andy慫恿下他們決定前往銀樓，最後在銀樓老闆計算下金項鍊和金手鍊分別價值5萬2978元、金手鍊價值2萬5138元，加起來大約8萬元。即使男友慫恿拿去當掉可以馬上回本還倒賺，家寧還是很理性地說：「我們一起還給箱子上的主人，因為我覺得拿了也過意不去，不屬於我們的不要拿。」

▲家寧看到是金項鍊時不相信是真的。（圖／翻攝自眾量級CROWD YouTube）

▲家寧聽見銀樓老闆說金子是真的就決定要還給主人。（圖／翻攝自眾量級CROWD YouTube）

Andy淡淡說出「那就還我朋友啊」，家寧才開始發現事情有些不對，一發現被整時直接氣到伸手打一拳。網友看了也都紛紛稱讚她的反應，「從家寧說要還包裹的時候，影片就值得我按一個讚了」、「要還人家也太好心腸了，讚讚」。

▼惡整！在盲包內放入高額金飾　女友會被貪婪沖昏頭嗎！？【眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯】。（影片／取自眾量級CROWD YouTube，如遭刪除請見諒）

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眾量級CROWD, Andy, 家寧

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