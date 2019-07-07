湯姆霍蘭德當「蜘蛛人」《美隊3》是關鍵！　面試過程曝光

記者傅家妤／綜合報導

過去曾有過不少不同版本的「蜘蛛人」，不過隨著近年來《蜘蛛人︰返校日》、《蜘蛛人：離家日》上映後電影票房成績都非常好，湯姆霍蘭德（Tom Holland）也被認為是最受歡迎的「蜘蛛人」之一，但他近來受訪時透露，自己一開始接下該角色時，其實仍存在許多變數，而《美國隊長3》就是決定他是否能「勝任」這個角色最關鍵的一部電影。

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▲湯姆霍蘭德是否能繼續飾演「蜘蛛人」，《美國隊長3》是關鍵。（圖／索尼影業提供）

湯姆霍蘭德近來接受《Comicbook》專訪時透露，覺得非常幸運可以在擔下主角重任前，可以先在《美國隊長3》當中有一次「實習」的機會，而該次演出也決定往後觀眾將會看到怎樣的一個蜘蛛人的關鍵，「《美國隊長3》就像是我的一個機會，讓世界看到我想創造的一個蜘蛛人，如果他們不喜歡，我們還有時間可以在拍《返校日》的時候做調整，很幸運的他們竟然喜歡。」他不僅可以保住了「蜘蛛人」這個角色，也可以保有他詮釋該角色的表演方式。

▲湯姆霍蘭德所飾演的「蜘蛛人」是最受歡迎的其中之一。（圖／取自IMDb）

事實也證明，湯姆霍蘭德所詮釋的蜘蛛人是成功的，同時也為漫威帶來了更多年輕的粉絲。事實上，為了拿下該角色，湯姆霍蘭德做了許多努力，過去「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）在受訪時曾透露，在湯姆霍蘭德來面試「蜘蛛人」這個角色時，他曾與對方對過一場戲，當看到劇本上寫著「蜘蛛人要後空翻進場」，湯姆霍蘭德自告奮勇地詢問「你們要我後空翻進場嗎？」

▲克里斯伊凡還原湯姆霍蘭德面試的情況，大讚對方「根本就是蜘蛛人」。（圖／達志影像／美聯社）

克里斯伊凡還原當時的狀況：「當時所有漫威的人都大喊『不需要』，他們不想他受傷，然後羅素兄弟就很開心說『好！』然後就這樣那孩子就像蜘蛛人那樣，後空翻進場然後以最『超級英雄』的POSE落地，他真的做得很好，當時我也在想『哇，他根本就是蜘蛛人』。」

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