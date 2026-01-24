郁方夫妻親送珠寶大禮！　LuLu、陳漢典感動合照「我們太幸福了」

記者張筱涵／綜合報導

藝人 LuLu（黃路梓茵）新婚喜訊持續發酵，24日中午透過社群平台分享一張溫馨合照，透露收到來自郁方夫妻倆的貼心新婚大禮，直呼感動不已，也讓粉絲一同感受滿滿幸福氛圍。

▲LuLu和陳漢典感動與郁方夫妻合照。（圖／翻攝自FACEBOOK／Lulu 黃路梓茵）



照片中，LuLu與老公陳漢典甜蜜入鏡，兩人笑容燦爛、緊靠合照，LuLu手中更拿著印有「斐儷珠寶」字樣的精緻禮袋，幸福之情溢於言表。畫面後方還可見藝人郁方與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲（Steven）夫妻一同入鏡，眾人互動自然親密，氣氛相當熱絡。

LuLu 在貼文中開心寫下：「不可能一大早獲得一個來自斐儷珠寶的新婚大禮，還是Steven哥跟郁方姐親送，已經是太感動了！！！！我們太幸福了，有一群這麼愛我們的哥哥姐姐～」字句間滿是驚喜與感謝之情。

從照片可見，LuLu與陳漢典不僅洋溢新婚甜蜜，與前輩好友之間的情誼也相當深厚，讓不少網友看了直呼「你們很值得，我也好期待你們的婚禮」、「幸福滿滿＆好人緣」。貼文曝光後，也湧入大量祝福留言，替這對新婚夫妻送上滿滿祝賀。