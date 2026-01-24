艾兒芬妮「缺氧尖叫」痛哭！從影25年首入圍奧斯卡　同片女星名字被淹沒

記者蕭采薇／綜合報導

第98屆奧斯卡金像獎入圍名單揭曉，剛橫掃歐洲電影獎的挪威神作《情感的價值》（Sentimental Value）再創歷史，一口氣入圍最佳影片、最佳國際電影等9項大獎！其中最激動的莫過於童星出身、從影25年終於首度獲得提名的艾兒芬妮（Elle Fanning），她在家看直播看到「缺氧尖叫」，甚至哭到無法呼吸。

▲奧斯卡九項提名《情感的價值》演員「大四喜」全上壘。（圖／海鵬提供）

全家看直播哭成一團 艾兒芬妮：我無法呼吸

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾兒芬妮昨晚與媽媽、外婆和姊姊一起守在電視機前看直播，沒想到第一個被唸出的名字就是她！她第一反應是放聲尖叫，接著不敢置信地大哭，不停問家人：「我是在做夢嗎！？」甚至一度激動到說「我無法呼吸」。

這是艾兒芬妮從影25年來首度獲得奧斯卡提名，她隨後也立刻與導演尤沃金提爾（Joachim Trier）視訊，劇組隔空歡呼大喊挪威語的乾杯「Skål」，氣氛嗨到最高點。

▲奧斯卡女配角雙料入圍《情感的價值》艾兒芬妮（右）太驚喜「無法呼吸」。（圖／海鵬提供）

慶祝聲太吵！女配角「沒聽到自己名字」傻眼

《情感的價值》這次在演員獎項上開出「大四喜」，驚人地同時入圍兩位女配角。但好笑的是，當艾兒芬妮的名字出現時，劇組正在瘋狂尖叫慶祝，導致緊接著被唸出的另一位女星英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas），根本沒聽到自己的名字！

▲《情感的價值》女主角蕾娜特萊茵斯薇，和女配角英嘉伊布思朵特李拉歐斯，雙雙獲得奧斯卡入圍後相擁而泣。（圖／海鵬提供）

直到旁人突然衝過來瘋狂擁抱她，英嘉才驚覺自己也入圍了，現場瞬間陷入「二次暴動」。回神後她淚流滿面，形容這一切美好得像是一場「發生在烏托邦的夢」。

演員獎項「大四喜」 導演感動：家族的力量

除了兩位女配角，女主角蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）與男配角史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）也全數入圍，堪稱奧斯卡罕見的演員獎項大滿貫。導演尤沃金提爾感動表示，這部片就像是家族的力量，他更坦承劇本是為演員量身打造，感謝他們願意展現脆弱的一面。

▲《情感的價值》劇本是為史戴倫史柯斯嘉、蕾娜特萊茵斯薇量身訂做。（圖／海鵬提供）

《情感的價值》描述出身電影世家的兩姊妹，面臨企圖東山再起的名導父親（史戴倫史柯斯嘉 飾）提出合作邀約，卻意外捲入好萊塢女星（艾兒芬妮 飾）的闖入，揭開家族私密的傷痛與糾葛。該片已被《滾石雜誌》預言是「現象級電影」，挾帶奧斯卡9項提名的超強氣勢，電影已在台上映。