蔡尚樺仁寶尾牙階梯慘摔　阿Ken、蕭煌奇「柔道梗」神救場

記者張筱涵／綜合報導

主持人蔡尚樺日前擔任仁寶尾牙主持人時，在舞台上發生意外插曲，不慎於階梯上跌倒，相關畫面曝光後引發熱議。不過她與阿Ken、蕭煌奇三人臨場反應幽默又專業，成功化解尷尬，反而成為活動中的亮點。

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲蔡尚樺跌倒，阿Ken和蕭煌奇機智反應讓現場笑聲不斷。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

蔡尚樺失足跌倒　全場一度驚呆

蔡尚樺於23日透過社群平台發文，回顧這場讓她哭笑不得的瞬間，笑說「怎麼會在台上發生這麼搞笑的事」。她連續兩年主持仁寶尾牙，當天卡司陣容相當華麗，包括告五人、梁靜茹、陳華等歌手輪番演出。事發當下，正值蕭煌奇準備走下舞台階梯與搖滾區觀眾互動，她本想秉持「你是我的眼」的精神上前攙扶，沒想到卻一個不小心在眾目睽睽下跌倒，讓現場瞬間安靜。

秒圓場化解尷尬　三人一來一往笑翻全場

從現場影片可見，蔡尚樺跌倒後立刻起身圓場，笑著自嘲「我先摔倒了」，迅速將突發狀況轉化為笑點。蕭煌奇也馬上接話，幽默表示自己「有練過柔道」，阿Ken則順勢補上一句：「你練過柔道，一轉過身她就跌倒了」，三人自然流暢的對話，讓全場笑聲不斷。

不忘關心觀眾　貼心舉動被讚滿分專業

站穩後的蔡尚樺，第一時間還轉向台下關心觀眾，詢問「有嚇到你們嗎」，展現主持人的高度專業。她也在貼文中透露，阿Ken雖然在一旁笑得最大聲，卻立刻請人火速送來一盒甜甜圈安撫她受驚的心情，主持結束後還替她撐傘、護送上車，讓她直呼對方是「世間少有的絕世暖男」。

意外成名場面　尾牙最難忘插曲

此外，蔡尚樺也提到，剛拿下世壯運柔道金牌的蕭煌奇，甚至笑說要幫阿Ken來個「過肩摔」陪她作伴，讓氣氛更加熱絡。這場舞台意外不僅沒有影響活動流程，反而成為尾牙最令人印象深刻的名場面，也讓不少網友大讚三人臨危不亂、專業又有幽默感。

