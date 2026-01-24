AV女優公開家鄉流言纏身！　川越鈴子遭譏「愛上牛郎欠債」才拍片

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV女優川越鈴子（川越にこ）有「暗黑廚神」的封號，同時也是一位義大利料理廚師，去年曾經來台參加「TOP女神台北感謝祭」，甜美身影令人印象深刻。而AV女優大多不會公開自己出生的家鄉，她卻公開「來自八丈島」，公開後也承受了不小的代價。

▲AV女優川越鈴子公開家鄉在八丈島，引發議論。（圖／翻攝自IG）

據日媒《SPA》報導，川越鈴子出道初期只說自己是「離島出身」，後來決定公開自己的「來自八丈島」，直言：「如果連這個都要隱瞞，那不如乾脆辭掉算了！」她認為，隱藏出身反而像是在否定自己的職業選擇，如果選擇隱瞞，等於是在告訴別人「我自己也對性感女優這份工作感到心虛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，公開後的代價並不輕。川越鈴子的身分曝光後，島上流傳起各種惡意揣測，像是「欠了債」、「迷上牛郎」，被謠傳金錢或男女關係，甚至傳到撫養她長大的奶奶耳中，讓家人一度相當擔心。直到2025年1月，川越在寫真拍攝工作中重返八丈島，親自向奶奶說明自己的工作內容，並讓她看到自己在專業團隊中被妥善照顧、認真工作的模樣，才逐漸化解誤會。

▲川越鈴子被傳欠債、愛上牛郎才出道拍片。（圖／翻攝自IG）

隨著理解與支持增加，川越鈴子表示，如今在八丈島已有不少人願意主動與她打招呼、為她加油，甚至有店家展示她的簽名。她也更大方地向外界介紹自己：「我來自八丈島。」