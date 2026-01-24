胡瓜首度出外景嚇壞　遇世新這隊伍腿軟　「快放我下來」

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道，持續挑戰許多初體驗。日前胡瓜找來在地好朋友，介紹文山區的驚豔美食，聽到要吃吃喝喝胡瓜馬上流口水，迫不期待。還遇上世新啦啦隊，差點被嚇死。





▲胡瓜稱吃美食是職業傷害。（圖／下面一位）

胡瓜馬不停蹄的吃了票選第一名的麻油雞，冷呼呼的天氣喝了雞湯也暖身子，讓胡瓜愛不釋手，隨後到了美式餐廳，道地的美式食物讓胡瓜邊吃邊喊：「這樣吃下去可以嗎？完全是職業傷害！」

▲吃麻油雞得到滿足。（圖／下面一位）



文山區厲害的不只有美食，胡瓜邀請到奪得佳績的世新啦啦隊，同學們現場表演高空拋接等困難技術，默契相當良好，拋上空中的超高距離也讓胡瓜也邊看邊驚呼。胡瓜本來想結束訪問，不料同學們釋出請求，想一圓夢把胡瓜抬起來，讓他體驗啦啦隊的高度，只見同學們毫不費力的就把胡瓜舉起來，同學的要求胡瓜找理由瘋狂推託，卻還是不敵同學們的熱情攻擊，最後成功舉起站在高空中，超高距離也讓胡瓜腿軟，大喊：「趕快放我下來！」



慰勞同學辛苦，胡瓜請同學們到小吃店一起飽餐一頓，聊到跳啦啦隊是否身上有許多損傷，沒想到同學們除了腰傷，還有開刀骨折，讓胡瓜相當心疼，但問到父母親看到獲得多面金牌，有沒有給予鼓勵，有位同學甚至對著鏡頭像阿嬤喊話，希望阿嬤看到他和胡瓜同框能夠感到開心，氛圍相當溫暖。



胡瓜也想起過往在文山區和基金會合作，順應快到過年時分，胡瓜帶著他們到市場採買，對大家的願望都有求必應，想吃什麼想買什麼胡瓜全部買單，只不過買著買著，胡瓜也被滿是美食的市場吸引，一度脫隊去自己想吃的，遇到民眾熱情招呼外也不放過要拉大家訂閱下面一位Youtube頻道，可以說是非常盡責。