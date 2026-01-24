九孔誇口「搞定小孩」下秒崩潰！　光頭童星戴假髮「吃飯一直吃到」

記者蕭采薇／台中報導

由柒拾陸號原子出品的最新溫情長片《哥哥可以跟我打勾勾嗎》，日前於台中開鏡。該片集結金馬女配入圍萬芳、喜劇泰斗九孔、法比歐以及香港視后李佳芯等華麗陣容。有趣的是，九孔原以為自己有帶女兒的經驗，搞定小孩是「小case」，沒想到進組後直接被一群小孩「教做人」，讓他崩潰大喊：「我太高估自己了！」

▲《哥哥可以跟我打勾勾嗎》開鏡，鄒暟澐、滕韋煦、萬芳、九孔。（圖／柒拾陸號原子提供）

光頭童星變長髮美男 吃飯崩潰「都吃到頭髮」

《哥哥可以跟我打勾勾嗎》由曾入圍金鐘最佳導演的李權洋執導，故事聚焦在兩個育幼院男孩超越血緣的兄弟情。飾演哥哥的鄒暟澐與導演默契十足，笑說私下是弟弟的自己，這次終於能體驗當哥哥的威風。

▲《哥哥可以跟我打勾勾嗎》故事聚焦在兩個育幼院男孩，超越血緣的兄弟情。（圖／柒拾陸號原子提供）

飾演弟弟的滕韋煦則有「髮型困擾」，身為獨生子的他，上一部戲才在《B.I.G》剃光頭，這次卻要戴上長假髮演出。他無奈笑說，雖然覺得長髮很新奇，但生活超不方便，「唯一的煩惱就是吃飯的時候，頭髮一直垂下來掉進飯裡，邊吃還要邊顧髮型！」童言童語逗樂全場。

九孔慘遭小孩「圍攻」 萬芳化身嚴厲院長

金馬女星萬芳這次飾演育幼院院長「范媽」，為了角色做足功課，還得在片中展現「控制全院孩童」的霸氣。而飾演老師的九孔就沒這麼幸運了，他笑說自己當過兒童節目主持人，現在也有女兒，本想說跟小孩對戲輕輕鬆鬆，「結果我高估了自己的能力，低估了他們的經歷！帶一個小孩跟帶一群完全是不同等級！」

▲《哥哥可以跟我打勾勾嗎》九孔慘遭小孩「圍攻」，萬芳化身嚴厲院長。（圖／柒拾陸號原子提供）

法比歐、李佳芯「先約會」培養感情 台中取景藏洋蔥

另一組亮點則是「法比歐＋李佳芯」這對高顏值跨國夫妻檔。兩人在片中飾演有意收養小孩的外籍夫妻，為了培養默契，開拍前還特地「先約會」共進晚餐。面對第一次跟兒童演員合作，法比歐使出渾身解數陪玩，李佳芯則是在腦中瘋狂演練話題，深怕跟小孩有代溝。

▲《哥哥可以跟我打勾勾嗎》法比歐、李佳芯飾演高顏值跨國夫妻檔。（圖／柒拾陸號原子提供）

導演李權洋透露，這次回到家鄉台中取景其實是「冥冥之中的緣分」，主場景「光音育幼院」保留了純樸質感，讓他決定將首部長片獻給家鄉。台中市政府新聞局副局長陳瑜與影視發展基金會執行長張婉榆也特地到場送上在地名產致意，期盼這部充滿溫度的作品能在今年底溫暖上映。