車銀優涉逃稅200億！非本人公司也難逃　法界：最重恐觸無期徒刑

記者張筱涵／綜合報導

韓星車銀優捲入高額逃稅疑雲，遭國稅廳追繳稅款金額高達約韓幣200億元（約台幣5億元），規模被形容為「韓國演藝圈歷來最大等級」。隨著案件曝光，外界關注的不僅是金額本身，更在於是否涉及刑責，以及最終是否會被認定有罪。

▲車銀優。（圖／ETtoday資料照）



根據韓國法律規定，若一年逃漏稅金額超過韓幣10億元（約台幣2500萬元），將適用《特定犯罪加重處罰等相關法律》（特加法）。一旦罪名成立，最重可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，並須併科逃漏稅額2至5倍的罰金，屬於重大經濟犯罪等級。

雖然依法若為初犯，且在調查過程中全額補繳逃漏稅款，刑責有機會獲得減輕，但法律界仍普遍認為風險不低。過去曾有相似案例，演員張根碩的母親因逃稅遭判處有期徒刑2年6個月、緩刑4年，成為外界評估本案的重要參考。分析指出，若車銀優最終遭起訴，即便未實際入獄，也恐難完全避免「有期徒刑（含緩刑）」的判決結果。

針對責任歸屬，部分聲音認為相關公司與稅務安排主要由車銀優母親主導，車銀優本人未必清楚細節。不過，依照韓國大法院（最高法院）過往判例，只要收益最終歸屬於本人，且本人知情並同意透過家族法人分散收入，即可能被認定為「共同正犯」，須負相應法律責任。因此，車銀優是否清楚了解整體結構，將成為案件審理的核心關鍵。

目前，車銀優方面已對國稅廳的課稅處分提出「課稅適否審查（過稅適否審）」，等同正式表態不服追稅結果，主張自身並無不法。後續將視審查結果，決定是否進入更進一步的行政訴訟或刑事程序，案件發展仍有高度變數。

外界普遍認為，隨著金額龐大、結構複雜，本案恐將成為韓國演藝圈近年最具指標性的稅務爭議之一，最終結果備受關注。