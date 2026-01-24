「資生堂千金」產後肚皮被酸　拉皮後找回自信：再生八寶也不怕

記者王靖淳／綜合報導

「資生堂千金」李宓婚後育有5個小孩，平時會透過社群記錄生活的她，近日在臉書發文分享，自己產後肚皮被部分網友吐槽太可怕的真實心聲。貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲李宓。（圖／翻攝自Facebook／李宓Mina）



李宓坦言當初懷雙胞胎時，光是懷孕37週體重就暴增20公斤，讓她每天走路，都像在負重訓練的狀態，不僅身體感到沈重、呼吸也變得急促，但為了寶寶健康她全都咬牙撐過。然而，當她產後帶孩子去玩水，穿泳裝露出產後肚皮與妊娠紋時，換來的竟是網友的攻擊。許多酸民狠批「那個肚皮也太可怕了吧」、「藝人怎麼可以這樣」，甚至質疑她「這樣還敢拍照。」

面對外界的惡評，李宓表示自己對自我要求極高，在演藝工作上若是表現不好被罵，她絕對會「再練、再改、再撐」，毫無怨言。但是，當她意識到自己「已經為孩子把身體撐到極限」，卻還要承受這般針對外貌的羞辱時，內心的防線終於崩潰，直呼「我真的受不了了」。

▲李宓產後肚皮被酸可怕。（圖／翻攝自Facebook／李宓Mina）

為了找回自信與原本的體態，李宓在深思熟慮後，她做了一個相當理性且重大的決定，那就是透過拉皮手術來修復身體。所幸，這一切都是值得的。經過漫長的休養，李宓發現身體慢慢有變化，術後三個月的現在，她終於能夠穿回以前的衣服，為此她開心表示：「以後也許還會懷孕，也許還會再把肚子撐開，不過現在我知道，ㄧ切都是可以恢復的！再繼續生六寶、七寶、八寶也不怕了」