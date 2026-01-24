還記得「老鷹四少」陳彥允嗎？　 消失多年「登紐約時代廣場」近況超猛

記者蔡琛儀／台北報導

華語樂壇話題新團「FIVE TWO EIGHT五二八」正式登上國際舞台，成員之一正是當年「老鷹四少」陳彥允（NIKA），久違以團體身分回歸立刻掀起討論。團體於美國時間22日登上紐約時代廣場，音樂作品與MV連續一週輪播，讓台灣聲音站上世界中心。

▲「FIVE TWO EIGHT五二八」由阿卡莎納（AKSN）領軍，攜手NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA組成。（圖／阿卡莎納團隊提供）

NIKA形容站在時代廣場看到作品曝光時「腦中一片空白」，至今仍覺得不真實，笑說媽媽應該會以他為榮。這趟紐約行也圓了他從小的城市夢想，還以VIP身分坐進NBA球場第二排觀賽，成為一生難忘的回憶。

FIVE TWO EIGHT五二八由國際公益企業家阿卡莎納（AKSN）領軍，攜手NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA組成，首波作品動用國際唱片團隊製作，並與台灣設計師品牌合作打造時尚視覺，更登上國際雜誌《Coral Avenue》雙封面，遠赴基隆和平島取景，象徵愛與和平。

▲ FIVE TWO EIGHT 五二八登上美國紐約時代廣場。（圖／阿卡莎納團隊提供）

前天氣女孩成員劉玳妍首次踏上紐約，直呼心情「又感動又崩潰」，刊登首日遇上雨雪交加、零下低溫，仍站在時代廣場親眼見證作品登上世界舞台，「那一刻真的什麼都值得了。」

團隊以「528愛的頻率」為核心，透過音樂傳遞療癒與理解。阿卡莎納表示，希望在混亂的時代提醒人們珍惜愛與和平，FIVE TWO EIGHT五二八也期盼成為在世界舞台發聲的溫柔力量。