ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

利特點名「謝謝台灣E.L.F.」
大樂透貳獎開出2注
王心凌開唱爆舞台故障
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

周媛 蔡阿嘎 黑男 Lucy 李奧納多 柯柯 趙露思 范怡文

攻頂「台北101」後怎麼下來？　霍諾德本尊淡定回：我搭電梯比較快

記者蕭采薇／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將於24日正式挑戰徒手攀登台北101大樓。這場備受全球矚目的「世紀挑戰」在即，日前霍諾德接受美國《CNN》連線專訪時，被問及攻頂後的計畫，他展現一貫的冷面笑匠幽默感，淡淡地表示：「喔，我會搭電梯下樓。」

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

▲攀岩家艾力克斯霍諾德，24日一早將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

攻頂後怎麼下來？霍諾德：搭電梯比較快

[廣告]請繼續往下閱讀...

霍諾德目前人已在台北，正為了這項高難度挑戰進行最後準備。他在接受《CNN》訪問時，談到面對高達508公尺、外牆全由玻璃帷幕與金屬構成的台北101，心理與生理面臨的巨大壓力。

然而，當主播好奇問道：「當你成功爬上頂樓後，你打算怎麼下來？」不同於攀登過程的驚心動魄，霍諾德一臉正經地回答：「我想，我應該會搭電梯下樓（I'm going to take the elevator down）。」

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，今(23)日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德近日已在台北101展開試爬。（圖／記者李毓康攝）

他接著解釋，雖然攀爬過程充滿未知與危險，但下樓這件事，「這棟大樓有全世界最快的電梯之一，所以我會好好享受這點。」這番話不僅展現了他面對極限挑戰時的從容，也讓人見識到這位攀岩神人私下務實又幽默的一面。

玻璃帷幕近乎零摩擦力　難度更勝酋長岩

事實上，台北101的攀登難度極高。霍諾德在訪問中也提到，與他過去征服過的優勝美地「酋長岩」（El Capitan）不同，天然岩壁有裂縫與粗糙面可供抓握，但台北101表面是光滑的玻璃與鋁合金，摩擦力幾乎為零，加上高空風切效應強勁，對手指指力與身體平衡感是極致考驗。

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

▲霍諾德挑戰徒手攀登「台北101」，全球都屏息以待。（圖／Netflix提供）

24日一早正式挑戰　全球屏息以待

霍諾德已於23日前往台北101現場進行路線勘查與試爬，他的妻子桑妮（Sanni McCandless）也愛相隨全程陪伴。這場挑戰預計於24日上午登場，若挑戰成功，他將寫下歷史，成為以「Free Solo（無繩索輔助）」方式征服台北101的第一人。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，霍諾德太太Sanni McCandless一同陪伴來台。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德太太桑妮，一同陪伴來台。（圖／記者李毓康攝）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

艾力克斯霍諾德Alex Honnold台北101

推薦閱讀

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

3小時前

直擊／出事了！王心凌開唱爆舞台故障　她直接衝下台...萬人暴動

直擊／出事了！王心凌開唱爆舞台故障　她直接衝下台...萬人暴動

2小時前

直擊／王心凌回來了！　「整個人美到發光」酥胸美腿大放送...全場看傻

直擊／王心凌回來了！　「整個人美到發光」酥胸美腿大放送...全場看傻

4小時前

懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點：起爬點、最難竹節關卡

懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點：起爬點、最難竹節關卡

12小時前

直擊／鼎王送入後台！金希澈也淪陷了　「標準中文告白」粉絲笑出來

直擊／鼎王送入後台！金希澈也淪陷了　「標準中文告白」粉絲笑出來

3小時前

王祖賢罕見露面拍片拜年　「雙手合十獻祝福」近況曝光

王祖賢罕見露面拍片拜年　「雙手合十獻祝福」近況曝光

4小時前

「韓籍啦啦隊女神」挑戰看國片　網讚爆：真的要變台灣人

「韓籍啦啦隊女神」挑戰看國片　網讚爆：真的要變台灣人

6小時前

直擊／利特點名「謝謝台灣E.L.F.」：把高雄染成我們色彩　二安寵粉

直擊／利特點名「謝謝台灣E.L.F.」：把高雄染成我們色彩　二安寵粉

2小時前

獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！拿手機興奮合照　粉絲哭：沒遇到

獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！拿手機興奮合照　粉絲哭：沒遇到

7小時前

蕾菈進晨灰家爆緋聞　親上火線發6聲明：沒有談戀愛的打算

蕾菈進晨灰家爆緋聞　親上火線發6聲明：沒有談戀愛的打算

3小時前

洪詩照顧失智公公被酸　哽咽哭了：為什麼願意付出是缺愛呢？

洪詩照顧失智公公被酸　哽咽哭了：為什麼願意付出是缺愛呢？

8小時前

蘿莉塔揭AA制鬼故事　聽「男不願墮胎費」轟：這樣的人都有女友

蘿莉塔揭AA制鬼故事　聽「男不願墮胎費」轟：這樣的人都有女友

2小時前

熱門影音

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣
FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤

FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤
洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？
「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～
貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」

神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」
Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍

Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍
趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行
「馴服婁峻碩」的技巧？　焦凡凡：假裝配合度很高XD

「馴服婁峻碩」的技巧？　焦凡凡：假裝配合度很高XD
趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

看更多

當接到推銷電話時...

即時新聞

剛剛
剛剛
38分鐘前22

寬姐為爺奶笑了！暖喊「過年怕沒人記得」逼哭長輩　名模王麗雅相挺捲袖包年菜

54分鐘前20

攻頂「台北101」後怎麼下來？　霍諾德本尊淡定回：我搭電梯比較快

2小時前20

蘿莉塔揭AA制鬼故事　聽「男不願墮胎費」轟：這樣的人都有女友

2小時前50

直擊／利特點名「謝謝台灣E.L.F.」：把高雄染成我們色彩　二安寵粉

2小時前40

電影「異域」經典再現 　YouTuber司徒建銘不畏禁忌紀錄歷史

2小時前816

直擊／出事了！王心凌開唱爆舞台故障　她直接衝下台...萬人暴動

3小時前32

蕾菈進晨灰家爆緋聞　親上火線發6聲明：沒有談戀愛的打算

3小時前20

木木陪閨密衝香港「被老外搭訕」　自豪喊：我們是Super Star

3小時前60

直擊／鼎王送入後台！金希澈也淪陷了　「標準中文告白」粉絲笑出來

3小時前143

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

讀者迴響

熱門新聞

  1. 直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！利特：瘋掉～
    3小時前283
  2. 王心凌開唱爆舞台故障！　她直接衝下台...萬人暴動
    2小時前1616
  3. 王心凌「整個人美到發光」酥胸美腿大放送！
    4小時前3814
  4. 懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點一次看
    12小時前162
  5. 直擊／鼎王送入後台！金希澈也淪陷了　「標準中文告白」粉絲笑出來
    3小時前12
  6. 王祖賢罕見露面拍片拜年　「雙手合十獻祝福」
    4小時前143
  7. 「韓籍啦啦隊女神」挑戰看國片　網讚爆
    6小時前24
  8. 直擊／利特點名「謝謝台灣E.L.F.」：把高雄染成我們色彩
    2小時前10
  9. 獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區　粉絲哭：沒遇到
    7小時前229
  10. 蕾菈進晨灰家爆緋聞　深夜急發6聲明
    3小時前42
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合