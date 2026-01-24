攻頂「台北101」後怎麼下來？　霍諾德本尊淡定回：我搭電梯比較快

記者蕭采薇／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將於24日正式挑戰徒手攀登台北101大樓。這場備受全球矚目的「世紀挑戰」在即，日前霍諾德接受美國《CNN》連線專訪時，被問及攻頂後的計畫，他展現一貫的冷面笑匠幽默感，淡淡地表示：「喔，我會搭電梯下樓。」

▲攀岩家艾力克斯霍諾德，24日一早將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

攻頂後怎麼下來？霍諾德：搭電梯比較快

霍諾德目前人已在台北，正為了這項高難度挑戰進行最後準備。他在接受《CNN》訪問時，談到面對高達508公尺、外牆全由玻璃帷幕與金屬構成的台北101，心理與生理面臨的巨大壓力。

然而，當主播好奇問道：「當你成功爬上頂樓後，你打算怎麼下來？」不同於攀登過程的驚心動魄，霍諾德一臉正經地回答：「我想，我應該會搭電梯下樓（I'm going to take the elevator down）。」

▲霍諾德近日已在台北101展開試爬。（圖／記者李毓康攝）



他接著解釋，雖然攀爬過程充滿未知與危險，但下樓這件事，「這棟大樓有全世界最快的電梯之一，所以我會好好享受這點。」這番話不僅展現了他面對極限挑戰時的從容，也讓人見識到這位攀岩神人私下務實又幽默的一面。

玻璃帷幕近乎零摩擦力 難度更勝酋長岩

事實上，台北101的攀登難度極高。霍諾德在訪問中也提到，與他過去征服過的優勝美地「酋長岩」（El Capitan）不同，天然岩壁有裂縫與粗糙面可供抓握，但台北101表面是光滑的玻璃與鋁合金，摩擦力幾乎為零，加上高空風切效應強勁，對手指指力與身體平衡感是極致考驗。

▲霍諾德挑戰徒手攀登「台北101」，全球都屏息以待。（圖／Netflix提供）

24日一早正式挑戰 全球屏息以待

霍諾德已於23日前往台北101現場進行路線勘查與試爬，他的妻子桑妮（Sanni McCandless）也愛相隨全程陪伴。這場挑戰預計於24日上午登場，若挑戰成功，他將寫下歷史，成為以「Free Solo（無繩索輔助）」方式征服台北101的第一人。

▲霍諾德太太桑妮，一同陪伴來台。（圖／記者李毓康攝）