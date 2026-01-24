貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！　她淚崩全場尷尬…DJ還原真相

記者陳芊秀／綜合報導

貝克漢家族近期因長子布魯克林發表一份長達六頁的聲明而引發廣泛關注，維多利亞遭控在長子婚禮上做出不當行為，令布魯克林感到極度不適。而為該場婚禮做演出的DJ Fat Tony出面還原當時狀況。

▲貝克漢長子布魯克林發長文指控，婚禮被迫「與母共舞」老婆淚崩離場。（圖／翻攝自IG）

Fat Tony於23日接受英國節目《This Morning》時透露，爭議發生於2022年4月布魯克林與妮可拉佩茲的婚禮上。當時，歌手馬克安東尼在舞台上邀請「現場最美的女人」與新郎共舞，眾人原以為即將迎來新人第一支舞，沒想到馬克點名的是新郎的母親維多利亞貝克漢。

接著Fat Tony表示，這個突如其來的轉折讓現場氣氛瞬間變得尷尬。布魯克林原本期待與妻子共舞，卻被迫與母親站在舞台中央，而妮可拉則在情緒潰堤後哭著離場。「問題不在舞步本身，而是時機點完全不對，」他形容。

針對社群平台上瘋傳的誇張描述，Fat Tony也澄清，現場並沒有任何不雅舞蹈行為，強調「沒有不雅舉動、沒有黑色緊身衣、沒有辣妹合唱團的動作」，只是他認為時機不恰當，並說道：「如果布魯克林覺得那一刻不恰當、令人尷尬，那它就是不恰當、令人尷尬。」他描述所有賓客感到極度不自在，甚至連隔天的早午餐都籠罩在尷尬氛圍中。

布魯克林日前在 Instagram 長文中，形容這段舞蹈讓他在眾人面前感到羞辱，並直言父母多年來將「品牌形象」置於家庭之上，甚至試圖干預他的婚姻。他也明確表示，目前並不打算與家人和解。